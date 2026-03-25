Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO: hora y canal del partido por el repechaje al Mundial 2026
El partido por el repechaje europeo entre Italia vs Irlanda del Norte se jugará en el New Balance Arena de Bérgamo. La selección que gane esta llave tendrá que jugar una fase más para lograr su clasificación al Mundial 2026.
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- Canal confirmado de Argentina - Mauritania por amistoso internacional fecha FIFA desde La Bombonera
Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO juegan este jueves 26 de marzo, desde las 2.45 p. m. (hora peruana), por el repechaje al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el New Balance Arena, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El equipo dirigido por Gennaro Gattusso llega a este partido tras quedar segundos en su grupo en las Eliminatorias Europeas. Ahora, deberán vencer a Irlanda del Norte para acceder a la siguiente llave, la cual será ante el ganador entre Gales y Bosnia-Herzegovina. Por el lado de la selección irlandesa, si bien quedó tercero en su grupo, obtuvo una plaza adicional por su desempeño en UEFA Nations League. Por lo tanto, podrán jugar la repesca para intentar clasificar al certamen mundialista.
¿A qué hora juega Italia vs Irlanda del Norte?
Las selecciones de Italia e Irlanda del Norte se verán las caras por el repechaje al Mundial 2026. El duelo será este jueves 26 de marzo en Bérgamo, desde las 2.45 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
- España, Italia: 8.45 p. m.
¿Dónde ver Italia vs Irlanda del Norte?
El partido se podrá ver a través del canal ESPN para toda Sudamérica.
Alineaciones probables de Italia vs Irlanda del Norte
- Italia: Donnaruma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Locatelli, Barella, Tonali, Dimarco; Kean y Retegui.
- Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; McConville, Brown, McNair; Hume, Charles, Galbraith, Devenny; Lyons, Price y Charles.
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Pronóstico de Italia vs Irlanda del Norte
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Italia sobre Irlanda del Norte.
- Betsson: gana Italia (1,27), empate (5,40), gana Irlanda del Norte (12,50)
- Betano: gana Italia (1,28), empate (5,40), gana Irlanda del Norte (16,50)
- Bet365: gana Italia (1,27), empate (5,50), gana Irlanda del Norte (11,00)
- 1XBet: gana Italia (1,30), empate (5,69), gana Irlanda del Norte (14,10)
- Coolbet: gana Italia (1,29), empate (5,50), gana Irlanda del Norte (12,00)
- Doradobet: gana Italia (1,30), empate (5,50), gana Irlanda del Norte (12,00).
¿En qué estadio juegan Italia vs Irlanda del Norte?
Italia e Irlanda del Norte disputarán este encuentro por el repechaje al Mundial en el New Balance Arena de Bérgamo. Este recinto está habilitado para recibir a 24.950 espectadores.
Historial reciente de Italia vs Irlanda del Norte
- Irlanda del Norte 0-0 Italia | 15.11.21
- Italia 2-0 Irlanda del Norte | 25.03.21
- Italia 3-0 Irlanda del Norte | 11.10.11
- Irlanda del Norte 0-0 Italia | 08.10.10
- Italia 3-0 Irlanda del Norte | 06.06.09.
¿Cómo ver Italia vs Irlanda del Norte por internet?
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