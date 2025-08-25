Policía Nacional investiga sobre accidente de tránsito, que involucra a conductores de una camioneta y motocicleta, en Piura. | Foto: composición LR | difusión

Policía Nacional investiga sobre accidente de tránsito, que involucra a conductores de una camioneta y motocicleta, en Piura. | Foto: composición LR | difusión

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada del domingo 25 de agosto en Piura. Una camioneta embistió a una motocicleta en la intersección de las avenidas Sánchez Cerro y Vice. Como resultado del impacto, una pareja resultó gravemente herida, aunque aún no han sido identificados. Tras el suceso, transeúntes de la zona y conductores alertaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre los hechos. De inmediato, las autoridades acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Los agentes de la PNP auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un hospital cercano, donde permanecen internados en estado delicado. Además, el personal del Ministerio Público y los peritos de criminalística llegaron a la zona para realizar las diligencias pertinentes y obtener pruebas sobre lo ocurrido.

Pareja se salva de milagro tras ser embestida y arrastrada por camioneta

Afortunadamente, la pareja sobrevivió de milagro, aunque continúan bajo observación médica en un centro de salud. De acuerdo con las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los motociclistas estaban cruzando la intersección cuando una camioneta, a gran velocidad, los impactó fuertemente. Las autoridades solicitaron estas imágenes para continuar con las investigaciones del caso.

Por su parte, la PNP detuvo al conductor de la camioneta, quien deberá declarar sobre los hechos en el marco de las indagaciones.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.