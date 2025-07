Capitán denuncia sanción injusta tras denunciar corrupción en la Policía de Tacna

El Capitán en retiro Edson Guzmán Miranda denunció ante la Fiscalía Penal de Tacna a nueve oficiales y suboficiales de la Policía Nacional por presunta colusión agravada, peculado, falsificación y banda criminal, a raíz de un caso que data del año 2016 y causó su baja en el 2018.

Guzmán explicó que en octubre del 2016 fue designado como comisario en el balneario de Boca del Río, en el litoral tacneño. Afirmó que descubrió que suboficiales de esa comisaría responsables de la compra de alimentos para el personal del lugar, no usaban el dinero asignado mensualmente para ello.

Según él, usaban boletas falsas para justificar el gasto de víveres, a pesar que los agentes policiales recibían alimentación gratuita de la municipalidad de la zona. Denunció eso ante Inspectoría y sus superiores; sin embargo, la única respuesta que recibió fue la orden de pasar el servicio de alimentación a una concesionaria.

Capitán en retiro pide reposición en el cargo

En enero del 2017 fue cambiado de puesto. Y en el 2018 se abrió una investigación en su contra por presuntos malos manejos del dinero para los alimentos, cuyos principales testigos eran los suboficiales que antes denunció. En diciembre fue dado de baja.

"He retomado el caso porque he reunido más pruebas de la denuncia que hice. Nunca se usó el dinero para comprar alimentos, no había ni cocina nada y no tienen forma de probar eso. Nunca manejé el presupuesto y eso lo saben los superiores a los cuales acudí para denunciar lo que había pasado por años. Y sigue ocurriendo en otras comisarías", dijo el denunciante.

Además, ha iniciado un proceso judicial para lograr su reposición en la Policía. Entre los oficiales denunciados están el exjefe de la Región Policial, Coronel Luis Zamudio Argandoña y el exjefe de la Inspectoría, René Ortiz Zegarra.