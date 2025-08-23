Temblor de magnitud 5,2 se sintió en Tacna hoy, según IGP
El sismo de hoy, 23 de agosto de 2025, se registró a 192 km al sur de Tacna, en Tacna, y se produjo a una profundidad de 98 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 22:44 p. m. a 192 kilómetros al sur de Tacna, en Tacna. El temblor de hoy, 23 de agosto de 2025, tuvo una profundidad de 98 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
Temblor de magnitud 5,2 sacude Tacna. Foto: IGP