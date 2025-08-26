Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente , viento fuerte.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
23ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.