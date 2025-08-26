Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”
El burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, rechazó haber intervenido en la cancelación del evento que su homólogo de Ate tenía previsto para este 26 de agosto en el parque de diversiones del distrito
- Franco Vidal revela que ya no podrá realizar su evento en el Play Land Park de SJL: ''La política es muy sucia''
- Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"
El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció que hoy 26 de agosto realizaría un evento totalmente gratuito para todos sus seguidores y vecinos en el parque de diversiones Play Land Park, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Sin embargo, en horas de la noche del último 25 compartió un nuevo video en su red social Kick y compartido en TikTok, donde cancelaba la actividad.
Según Vidal, desistió de realizar el evento por temas políticos con su par de SJL. Además, señaló que los empresarios del Play Land Park estaban temerosos de una clausura por parte del municipio distrital al accederles sus instalaciones a los denominados ‘dibujitos’. “La política es muy sucia”, se le oyó decir al burgomaestre. A los pocos minutos de la publicación de este clip, Jesús Maldonado, autoridad edil de uno de los populares distritos de Lima Este, negó que su gestión haya intervenido para que no se realice el evento.
PUEDES VER: Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”
"La Municipalidad de SJL no ha intervenido en ninguna convocatoria", aseguró Jesús Maldonado
“La Municipalidad de San Juan de Lurigancho no ha clausurado el Play Land Park, no ha intervenido en ninguna convocatoria y asegura siempre la integridad de cualquier evento que se realice en nuestro distrito”, manifestó el alcalde en los primeros segundos del clip.
Momentos después aseguró que las personas que deseen ir al mencionado parque de diversiones pueden hacerlo, ya que no lo han clausurado y funcionará normalmente como cualquier día.
Vidal afirmó que empresarios del parque temían clausuras municipales por permitir el evento. En un video, expresó: “La política es muy sucia”. Foto: composición LR/ TikTok / @conexionsjl
PUEDES VER: Alcalde de Ate regala costoso perfume de Carolina Herrera a Zully por su cumpleaños: “Hay que ser detallista”
“Lo que cuidamos es el orden, la integridad de las personas que van a visitarlo, que la experiencia sea satisfactoria y no genere ninguna incomodidad a los que asistan”, continuó el clip Maldonado.