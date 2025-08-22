HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Sullana y Banco de la Nación coordinan acciones para optimizar atención a usuarios

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se reunió con el administrador del Banco de la Nación para fortalecer vínculos interinstitucionales.

Se acordó optimizar la gestión documental y trámites judiciales. Fuente: Difusión.
Se acordó optimizar la gestión documental y trámites judiciales. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de dinamizar las labores jurisdiccionales, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, sostuvo una reunión con el administrador de la Agencia del Banco de la Nación en Sullana, Juan Rivera Cabrera, y se acordó fortalecer la relación interinstitucional, para optimizar la gestión documentaria y los trámites vinculados a los procesos judiciales, en especial los relacionados con proceso de alimentos.

En esa línea, se presentó la propuesta de creación de una casilla electrónica que permitirá comunicación directa y atención más ágil de casos que puedan presentarse en las operaciones provenientes de Sullana, Talara y Ayabaca.

larepublica.pe

Otro de los acuerdos fue la realización de capacitaciones dirigidas a magistrados y personal jurisdiccional, orientadas a actualizar conocimientos sobre procedimientos vinculados a la entidad bancaria, garantizando así un servicio más eficiente para los usuarios.

Finalmente, se evaluó la implementación de un cajero automático en la sede principal de la Corte, con el fin de facilitar las operaciones financieras de los ciudadanos. En la reunión también participaron el administrador distrital, Reynaldo Elías Silva, y Walter Quiroga Sullón, administrador de los Juzgados de Familia.

