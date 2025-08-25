HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La buena noticia para los peruanos trabajadores del sector público luego del feriado por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025

Los trabajadores del sector público de Tacna recibirán una buena noticia luego del feriado nacional por Santa Rosa de Lima. Así lo establece la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA publicada en El Peruano.

Los trabajadores del sector público tendrán una buena noticia luego del feriado nacional por Santa Rosa de Lima, aunque solo aplicará para quienes laboren en la región Tacna, siempre es bueno conocer las disposiciones oficiales y sobre todo tener en cuenta el calendario oficial de feriados.

En esa línea, los trabajadores públicos que laboran en Tacna podrán seguir su descanso luego del feriado del 30 de agosto en veneración de la patrona de América, Santa Rosa de Lima.

Según lo estipula la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA, dispone que los trabajadores públicos de toda la región podrán descansar el lunes 1 de septiembre debido a que se declara día no laborable debido a los 100 años de la Reincorporación de la provincia de Tarata a territorio peruano.

Esta buena noticia se junta al sábado 30 de agosto, día feriado por Santa Rosa de Lima, así los trabajadores públicos podrán tener otro día para que puedan descansar.

Si bien, el 1 de septiembre podrán descansar todos los trabajadores del sector público en Tacna, es importante precisar qué pasa con el sector privado. Y según la normal, el día no laborable por los 100 años de la Reincorporación de la provincia de Tarata a territorio peruano, no aplica para el régimen privado. Asimismo, es importante precisar que, este día no laborable en Tacna es compensable, es decir, que tendrá que recuperar las horas de trabajo.

Calendario de feriados en Perú 2025

  • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
