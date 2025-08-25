La buena noticia para los peruanos trabajadores del sector público luego del feriado por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025

Trabajadores del sector público de Tacna tendrán una buena noticia luego del feriado por Santa Rosa de Lima. | Foto: Composición LR/Andina.

Trabajadores del sector público de Tacna tendrán una buena noticia luego del feriado por Santa Rosa de Lima. | Foto: Composición LR/Andina.

Los trabajadores del sector público tendrán una buena noticia luego del feriado nacional por Santa Rosa de Lima, aunque solo aplicará para quienes laboren en la región Tacna, siempre es bueno conocer las disposiciones oficiales y sobre todo tener en cuenta el calendario oficial de feriados.

En esa línea, los trabajadores públicos que laboran en Tacna podrán seguir su descanso luego del feriado del 30 de agosto en veneración de la patrona de América, Santa Rosa de Lima.

La buena noticia para trabajadores del sector público luego del feriado por Santa Rosa de Lima

Según lo estipula la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA, dispone que los trabajadores públicos de toda la región podrán descansar el lunes 1 de septiembre debido a que se declara día no laborable debido a los 100 años de la Reincorporación de la provincia de Tarata a territorio peruano.

Esta buena noticia se junta al sábado 30 de agosto, día feriado por Santa Rosa de Lima, así los trabajadores públicos podrán tener otro día para que puedan descansar.

Trabajadores públicos podrán descansar el 1 de septiembre: ¿qué pasa con el sector privado?

Si bien, el 1 de septiembre podrán descansar todos los trabajadores del sector público en Tacna, es importante precisar qué pasa con el sector privado. Y según la normal, el día no laborable por los 100 años de la Reincorporación de la provincia de Tarata a territorio peruano, no aplica para el régimen privado. Asimismo, es importante precisar que, este día no laborable en Tacna es compensable, es decir, que tendrá que recuperar las horas de trabajo.

