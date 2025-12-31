Alzas precio oro… ¿Qué más trae?, por Kurt Burneo

El precio del oro subió la semana pasada, luego de conocerse el informe laboral en Estados Unidos, señalando que, en noviembre, la tasa de desempleo 4,6% alcanzó un máximo en 4 años; con ello, se reforzarían las expectativas de futuras reducciones de tasas de interés de la Reserva Federal y, con ello, se presionaría a la baja del dólar, asociado a un sostenido aumento del precio del oro. Expliquemos algo de esto.

El viernes 26 de diciembre, el oro al contado alcanzó 4.534 dólares por onza, contextualizado en el declinio del rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años y, en tanto el precio del oro se comercializa en dólares, resulta que cuando el dólar se debilita —que es lo que está pasando— el oro es más barato en comparación con otras monedas que tienen los inversores, generándose así presión de compra y provocando que el precio del oro suba.

Cabe mencionar, sin embargo, que, aunque la relación entre el precio del dólar y el del oro es estrecha, hay otros factores que afectan su precio. Así, entre los principales tenemos: i) Política monetaria y tasas de interés, presentando correlación inversa con el precio del oro. Si la tasa de interés oficial sube, ello indicaría que la economía comienza a recuperarse y, con ello, aumentaría la confianza de la gente y, por la mayor demanda, el dólar subirá; a la vez, como resultado, el precio del oro —activo alternativo— caerá. Por otro lado, una tasa de interés oficial baja indica que la economía se está desacelerando; el dólar bajará, el precio del oro aumentará. ii) Demanda y oferta de oro. La demanda de oro proviene principalmente de tres grupos: el sector joyero, el manufacturero y el médico. Los sectores de inversión, incluidos los gobiernos de varios países, han utilizado más reservas para comprar oro. Si existe una necesidad de más oro, el precio del oro sube. iii) El nivel del precio del petróleo tendrá una correlación positiva con los precios mundiales del oro. Esto porque el precio del petróleo puede impulsar la inflación mediante el alza de costos. Si el precio del petróleo sube, el precio del oro subirá en consecuencia. Además, el petróleo y el oro pertenecen a la misma canasta de materias primas. Cuando los inversores extranjeros negocian con petróleo, también negocian con oro. iv) Crisis global. Habrá una correlación positiva con el precio mundial del oro si hay crisis, como la crisis de las hipotecas de alto riesgo, un conflicto político global o una guerra. Los precios del oro subirán porque el oro se considera un activo de refugio seguro, lo que da a los tenedores más confianza que tener monedas u otros activos en problemas. v) Inflación. Existe una relación con el precio del oro en la misma dirección. Desde finales de 2021, la tasa de inflación en EE. UU. ha venido subiendo y, a la vez, el precio del oro también ha aumentado. Esto se debe a la creciente afluencia de inversores para comprar oro y así evitar una disminución del valor del dinero debido a una mayor inflación.

Debo añadir que la relación entre el oro y el dólar no es la única: no solo el dólar tiene correlación con el precio del oro. Existen otros factores también, por lo que, si los inversores comprenden los cambios en dichos factores, se pueden aplicar estrategias de inversión específicas al manejo del oro para aprovechar oportunidades de inversión a largo plazo.

En la actualidad, los datos darían a la Fed más motivos para recortar las tasas y, si lo hace, se mantendría la presión alcista para el oro.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre, pero la tasa de desempleo se situó en un alto 4,6%, en un contexto de incertidumbre económica derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump. En suma, el alza del precio del oro tiene detrás factores macrofinancieros como el debilitamiento del dólar y las necesidades de reducciones futuras de la tasa de política monetaria por la Fed. Por ello, nuestro BCRP tendría mayor margen para una futura política monetaria expansiva.