El interno de penal de Chimbote que falleció tras un incendio que se registró en su celda fue identificado como Luna Gómez Diego David (28). | Foto: composición LR | difusión

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó que el 18 de agosto se reportó un incendio en el penal de Chimbote. A través de un comunicado, reveló que un interno falleció luego de que se incendiara su celda. Se trata del ciudadano identificado como Luna Gómez Diego David (28), quien fue auxiliado de inmediato por los agentes de seguridad y trasladado al Hospital La Caleta.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el interno murió presuntamente por las quemaduras, a las 15.30 horas del 19 de agosto. Su cuerpo fue llevado a la Morgue Central del Instituto de Medicina Legal de Nuevo Chimbote para que se lleve a cabo la necropsia de ley.

"El INPE ha dispuesto que la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes y establecer responsabilidades si fuera el caso", resaltó.

Asimismo, el INPE aseguró que brindará todas las facilidades a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y determinen quién es el responsable del siniestro y la muerte del interno.

Interno del penal de Chimbote fallece durante incendio

El ciudadano, quien se encontraba privado de su libertad en el Régimen Cerrado Especial del penal de Chimbote, ingresó al hospital con quemaduras en el rostro y manos debido al incendio. Él fue hospitalizado en la Unidad de Trauma Shock, pero, horas después, el personal penitenciario confirmó su deceso. De acuerdo a las autoridades de la institución adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el interno se encontraba solo en su celda cuando sucedió el incidente.

"Horas antes había sido aislado por falta disciplinaria. Se presume que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos que se encontraban en el ambiente", comunicó el INPE.

Por su parte, el director del penal, Walter Falla Baca, reiteró dicha información y señaló que los internos "se las ingenian" para salir del penal. Asimismo, aseguró que el personal del establecimiento penitenciario actuó de inmediato al conocer que el interno había sufrido quemaduras.

"Lo llevaron a su pabellón del régimen cerrado. De ahí no pasó nada y a eso de las 7.25 el hombre prende (su celda). Él tuvo quemaduras de segundo grado, pero creo que toda la consecuencia viene por el humo que ha absorbido, porque lo hemos sacado inmediatamente y lo trasladamos al hospital con conocimiento de la Fiscalía y la Policía", manifestó.

Madre del interno denuncia que era víctima de torturas

La madre del interno, Ingrid Gómez Sánchez, informó que presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional por maltrato y abuso de autoridad en contra del director Walter Falla; el jefe de seguridad, Consejo Técnico Sr. Román y la jefa del área de salud, Leslie Valderrama.

"Presenté la denuncia. Mi hijo tenía un tumor en el riñón y no lo sacaban del hospital. A raíz de esta denuncia, ellos lo torturaron y amenazaron por represalia", manifestó.

Gómez Sánchez indicó que su hijo tenía "marcas" de golpes en su cuerpo, además de las quemaduras. "Me llama un interno el día domingo y me dice que mi hijo fue torturado por los técnicos. Yo me acerqué a la sede central y me dijeron que vaya a Chimbote a la Fiscalía. En el camino me entero que mi hijo ha sido encerrado, golpeado en un cuarto y torturado. Mi hijo está en un régimen especial donde no hay cuchillo y vive con cuatro internos", señaló.

"A él lo meten a un cuarto, lo encierran y luego llaman diciendo que hubo un incendio, cuando en ese régimen no hay nada para que un interno pueda incendiar un colchón", agregó.

