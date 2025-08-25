Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
24ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos durante el día.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos durante el día.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.