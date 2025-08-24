Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres
- Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 25 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 25 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 25 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día , lluvia.
lunes, 25 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 25 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo cubierto hacia el mediodía ; lluvia.
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día , lluvia.
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
lunes, 25 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día , lluvia.
lunes, 25 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día ; lluvia y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día , lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
23ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
17ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
17ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.