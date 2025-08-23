HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Si mi expareja me prohíbe ver a mi hijo pese a tener la tenencia compartida, ¿qué debo hacer, según la legislación peruana?

El Código de los Niños y Adolescentes regula las condiciones de la tenencia compartida en Perú. En caso de prohibición, las medidas dependen de si la custodia se otorgó de manera judicial o extrajudicial.

Los padres pueden definir la tenencia compartida de sus hijos mediante la vía de la conciliación o judicial.
Los padres pueden definir la tenencia compartida de sus hijos mediante la vía de la conciliación o judicial. | Foto: IA

Después de la separación, los padres buscan pasar tiempo con su hijo, por lo que acuerdan la tenencia compartida a través de una conciliación o la vía judicial. No obstante, si uno de los progenitores incumple con los plazos establecidos por diferentes motivos hay vías para resolver el problema.

La parte perjudicada está en su derecho de tomar medidas ante la desobediencia de los acuerdos previos. Para ello, es importante diferenciar el proceso en el que se definieron todos los puntos del régimen de visitas, los días de estancia, entre otros. Cabe señalar que, en Perú, el Código Penal no contempla como delito la prohibición de la tenencia compartida.

lr.pe

¿Qué puedo hacer si mi expareja no me deja ver a mi hijo pese a tener la tenencia compartida?

En una entrevista para La República, Julissa Chávez Granda, abogada de derecho de familia y docente en la Universidad Científica del Sur, señaló que el padre afectado debe juntar pruebas y documentos que demuestren el impedimento de una visita. Luego, es necesario acudir a las autoridades para que confirmen que el otro progenitor no respeta los acuerdos de la tenencia compartida.

"Lo que se hace es ir a la comisaría más cercana con el acta de conciliación o la sentencia judicial. Decimos que queremos que se haga una verificación de incumplimiento del acuerdo, y, usualmente, un policía acompaña al progenitor al hogar", indicó la especialista. Además, el desacato del pacto se agrava si la persona infractora comete esta acción de forma reiterada.

lr.pe

¿Cómo los padres pueden acordar la tenencia compartida de su hijo?

Los padres pueden recurrir a la vía extrajudicial en un centro de conciliación, que puede ser gratuito o privado. En este lugar, un conciliador facilitará el diálogo entre ambas partes y ayudará a definir los puntos de la tenencia compartida, pero no podrá decidir los términos finales. Así, en caso de incumplimiento, se debería volver a reunir con esta autoridad para resolver el conflicto y establecer nuevos acuerdos, de ser el caso.

La otra vía implica acudir al Poder Judicial para que se ordene una sentencia con el régimen de visitas. Si se quebrantan las condiciones, solamente se podrá cambiar el veredicto inicial si el padre presenta un reclamo. "Si se emite una sentencia y ninguno de los dos padres informa en caso de algún incumplimiento, el juez no tiene la propiedad fiscalizadora de su resolución", aseguró Chávez Granda.

lr.pe

¿El hijo puede influir en el acuerdo de la tenencia compartida?

El Código de los Niños y Adolescentes establece que la opinión del menor de edad influye en los términos de la tenencia compartida, tanto en la vía de la conciliación como en la judicial, especialmente en esta última. "Las opiniones se obtendrán después de haber elaborado informes psicológicos, algo que realiza el equipo multidisciplinario del caso", subrayó la experta en derecho de familia.

Asimismo, existe la obligación por parte del juez de justificar que ha escuchado la opinión del niño o adolescente respecto a la situación en la que se encuentra viviendo. Esta debe incluirse en la resolución judicial, debido a que es una garantía procesal.

