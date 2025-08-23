Resultados de la Kábala EN VIVO HOY sábado 23 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
Revisa los últimos resultados y números ganadores de un nuevo sorteo de La Kábala por Intralot. El pozo millonario asciende a S/1.612.280.
El sábado 23 de agosto se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/1.612.280. En esta nota podrás revisar la combinación ganadora, la jugada más resaltante de la jornada y todos los detalles de este conocido juego de azar que continúa atrayendo a miles de jugadores en todo el Perú. ¡Quizás la próxima suerte sea la tuya!
La Kábala en vivo
¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?
Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:
Bolilla 3: 595 veces
Bolilla 20: 586 veces
Bolilla 37: 582 veces
Bolilla 22: 569 veces
Bolilla 40: 566 veces
Sorteos por adelantado: combos Kábala
-10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)
-20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)
-30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)
-40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
