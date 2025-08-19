Nuevo sorteo de la Kábala con un Pozo Buenazo de S/1.485.289. Foto: Captura Kábala

Este martes 19 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/1.485.289. Aquí, podrás conocer la combinación ganadora, la jugada más destacada de la noche y todos los detalles de este conocido juego de azar que sigue cautivando a participantes en todo el Perú. ¡Tú podrías ser el próximo ganador!

La Kábala EN VIVO este 19 de agosto: premios y pozo Buenazo 12:24 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de La Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m. 12:23 ¿Qué días se juega la Kábala? El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

¿Cómo jugar la Kábala?

Participar en el sorteo de la Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de la Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

