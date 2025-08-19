Resultados de la Kábala de este martes 19 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
Conoce los últimos resultados y números ganadores de este nuevo sorteo de la Kábala por Intralot. El pozo millonario asciende a S/1.485.289.
- Resultados de La Kábala de este sábado 16 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Resultados de La Kábala de este jueves 14 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
Este martes 19 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/1.485.289. Aquí, podrás conocer la combinación ganadora, la jugada más destacada de la noche y todos los detalles de este conocido juego de azar que sigue cautivando a participantes en todo el Perú. ¡Tú podrías ser el próximo ganador!
PUEDES VER: Peruana compró cartillas de Raspa y Gana de La Tinka para jugar con su familia y terminó ganando S/50.000: "Estoy emocionada"
La Kábala EN VIVO este 19 de agosto: premios y pozo Buenazo
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de La Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Qué días se juega la Kábala?
El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.
¿Cómo jugar la Kábala?
Participar en el sorteo de la Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de la Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.