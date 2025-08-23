Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 24 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
domingo, 24 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante la noche con tendencia a lluvia.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
domingo, 24 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado lluvia con tendencia a.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia.