Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.