Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
sábado, 23 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 23 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 23 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
sábado, 23 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.
sábado, 23 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
sábado, 23 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
sábado, 23 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la mañana.
sábado, 23 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado al atardecer.
sábado, 23 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.
sábado, 23 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
sábado, 23 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
sábado, 23 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.