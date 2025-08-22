HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Judicialidad

Corte de Sullana ocupa sexto lugar en producción en Jornada Judicial Extraordinaria

Presidente informó que al mediodía se habían realizado y descargado 3,940 actos procesales.

La autoridad judicial supervisa las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca. Fuente: Difusión.
La autoridad judicial supervisa las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Sullana, al mediodía de hoy, ocupa el sexto lugar de producción en la Jornada Nacional Extraordinaria, en la que vienen participando jueces, juezas y servidores judiciales, así lo informó el Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien mencionó que estas cifras oficiales, corresponden al monitoreo que realiza el centro de comando del Poder Judicial, a nivel nacional.

Li Córdova, mencionó que, a esta hora, se han realizado y descargado 3940 actos procesales, que representa un 64% de la meta propuesta, y se han emitido 2276 notificaciones, 40 sentencias, 724 autos, 788 decretos, se han realizado 15 audiencias y se han ingresado 97 expedientes, por lo que espera, superar la meta propuesta, gracias al compromiso e identificación de los jueces, juezas y servidores judiciales de las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca.

Hasta el momento, se han procesado 3,940 actos, un 64% de la meta establecida. Fuente: Difusión.

Hasta el momento, se han procesado 3,940 actos, un 64% de la meta establecida. Fuente: Difusión.

Del mismo modo, la autoridad judicial, se trasladó a las diferentes sedes judiciales, a fin de verificar el desarrollo de esta jornada, además de agradecer el compromiso de los integrantes del Distrito Judicial de Sullana.

Cabe precisar, que, el sexto puesto, corresponde al grupo cuatro, en el que están agrupadas 14 Cortes Superiores de Justicia del país y que realizarán descarga procesal hasta las doce de la noche del día de hoy.

Notas relacionadas
Piura: taxista se salva de robo amenazando con tirarse de vehículo

Piura: taxista se salva de robo amenazando con tirarse de vehículo

LEER MÁS
Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

LEER MÁS
Vacunarán a más de 175.000 canes contra la rabia en Piura

Vacunarán a más de 175.000 canes contra la rabia en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque se une a gran maratón por el empoderamiento de la mujer

Corte de Lambayeque se une a gran maratón por el empoderamiento de la mujer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Judicialidad

Jueces penales de la Corte de Junín realizan charlas al personal del INPE

Chiclayo: Dr. Julio César Guevara Valderrama juramenta como Juez Supernumerario del Juzgado de Familia Transitorio

Se oficializa IV Concurso de Buenas Prácticas en materia de resoluciones judiciales con enfoque de género

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota