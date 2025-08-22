Corte de Sullana ocupa sexto lugar en producción en Jornada Judicial Extraordinaria

La Corte Superior de Justicia de Sullana, al mediodía de hoy, ocupa el sexto lugar de producción en la Jornada Nacional Extraordinaria, en la que vienen participando jueces, juezas y servidores judiciales, así lo informó el Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien mencionó que estas cifras oficiales, corresponden al monitoreo que realiza el centro de comando del Poder Judicial, a nivel nacional.

Li Córdova, mencionó que, a esta hora, se han realizado y descargado 3940 actos procesales, que representa un 64% de la meta propuesta, y se han emitido 2276 notificaciones, 40 sentencias, 724 autos, 788 decretos, se han realizado 15 audiencias y se han ingresado 97 expedientes, por lo que espera, superar la meta propuesta, gracias al compromiso e identificación de los jueces, juezas y servidores judiciales de las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca.

Del mismo modo, la autoridad judicial, se trasladó a las diferentes sedes judiciales, a fin de verificar el desarrollo de esta jornada, además de agradecer el compromiso de los integrantes del Distrito Judicial de Sullana.

Cabe precisar, que, el sexto puesto, corresponde al grupo cuatro, en el que están agrupadas 14 Cortes Superiores de Justicia del país y que realizarán descarga procesal hasta las doce de la noche del día de hoy.