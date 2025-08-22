Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana cielo nublado durante el día con llovizna ligera y ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado durante el día , ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna al atardecer y ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y viento fuerte.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado con brillo solar por la tarde y viento fuerte.
sábado, 23 de agosto
25ºC
10ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día y viento fuerte por la tarde.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna y ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con viento fuerte por la tarde.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde , ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
sábado, 23 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo despejado con durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado con por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.