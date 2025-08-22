HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Cronograma del Real Corso del Callao 2025: horario, bandas, comparsas y todo sobre el evento chalaco de este 24 de agosto

El Real Corso del Callao 2025 contará con la participación de 11 bandas escolares, 11 carros alegóricos, 8 comparsas y 6 danzas folclóricas, prometiendo un espectáculo colorido y lleno de música por el 189 aniversario de los chalacos.

De acuerdo con la municipalidad de Callao, las Compañías de Bomberos Unión Chalaca N° 1 y Cosmopolita N° 11 también participarán en el Real Corso del Callao 2025.
De acuerdo con la municipalidad de Callao, las Compañías de Bomberos Unión Chalaca N° 1 y Cosmopolita N° 11 también participarán en el Real Corso del Callao 2025. | Foto: composición LR/Municipalidad de Callao/Andina

En el marco de la conmemoración del 189 Aniversario del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao anunció la realización del Real Corso Callao 2025, un evento que congrega a diversas delegaciones, a saber:

  • Bandas musicales
  • Carros alegóricos
  • Comparsas y danzas folclóricas
  • Artistas invitados

Cabe señalar que de acuerdo a la información de la comuna, el evento chalaco se llevará a cabo este domingo 24 de agosto desde las 2.30 p. m. hasta las 7.00 p. m. en promedio. Al respecto, la actividad comenzará en la intersección de la avenida Sáenz Peña con República de Panamá y finalizará en la playa Abtao, ubicada en la primera cuadra de la avenida Jorge Chávez.

PUEDES VER: La emblemática avenida renovada de San Martín de Porres que conecta el Callao con una inversión de más de S/12 millones

lr.pe

¿Qué delegaciones participarán en el Real Corso del Callao 2025?

11 bandas escolares

  • Colegio 2 de mayo
  • I. E. Virgen de Guadalupe
  • I. E. Julio Ramón Ribeyro
  • I. E. Junior César de los Ríos
  • I. E. María Reyna de Corazones
  • I. E. Max Gutemberg
  • I. E. Grumete Medina
  • I. E. Politécnico de Villa Los Reyes - Ventanilla
  • I. E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres
  • I. E. Alfredo Rebaza Acosta
  • I. E. Panamericano

11 carros alegóricos

  • Finver Callao
  • Universidad César Vallejo (sede Callao)
  • Lotería Rico Mc Pato
  • Ransa
  • Metro
  • Beneficencia del Callao
  • Municipalidad de Bellavista
  • Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso
  • Municipalidad

6 danzas folclóricas

  • Huaylas
  • Caporales
  • Selva
  • Contradanza
  • Morenada
  • Caporales de San Valentín

8 comparsas

  • Ajinomoto Perú
  • Inversiones Fisa S. A.
  • Transcorp Industrial S. A. C.
  • Zinc Industrias Nacionales S. A.
  • Compañía Química
  • Ieqsa
  • Metro
  • Inversiones Pesqueras Liguria
  • H. Stern Perú S. A.

PUEDES VER: Desvíos en Callao por obras en Ramal de la Línea 4: conoce las rutas alternas desde este 17 de agosto

lr.pe

Real Corso del Callao 2025: conoce a los artistas invitados por el 189 aniversario de los chalacos

Según información proporcionada por la municipalidad provincial de Callao a La República, este evento contará con la presencia de personajes como Susy Díaz, 'Melcochita', Cuto Guadalupe y Miguel Cornejo, los cuales estarán a bordo de los carros alegóricos.

Finalmente, trascendió que a lo largo del recorrido se contarán con puntos de hidratación, espacios habilitados para la venta de comida y módulos de atención médica destinados para los 50.000 asistentes que estima recibir el evento, según declaró su alcalde.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

LEER MÁS
Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Fotos inéditas delatan a camaradas José y Antonio, cabecillas terroristas del VRAEM

Fotos inéditas delatan a camaradas José y Antonio, cabecillas terroristas del VRAEM

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Sociedad

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota