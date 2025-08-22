Cronograma del Real Corso del Callao 2025: horario, bandas, comparsas y todo sobre el evento chalaco de este 24 de agosto
El Real Corso del Callao 2025 contará con la participación de 11 bandas escolares, 11 carros alegóricos, 8 comparsas y 6 danzas folclóricas, prometiendo un espectáculo colorido y lleno de música por el 189 aniversario de los chalacos.
- Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores
- ¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto
En el marco de la conmemoración del 189 Aniversario del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao anunció la realización del Real Corso Callao 2025, un evento que congrega a diversas delegaciones, a saber:
- Bandas musicales
- Carros alegóricos
- Comparsas y danzas folclóricas
- Artistas invitados
Cabe señalar que de acuerdo a la información de la comuna, el evento chalaco se llevará a cabo este domingo 24 de agosto desde las 2.30 p. m. hasta las 7.00 p. m. en promedio. Al respecto, la actividad comenzará en la intersección de la avenida Sáenz Peña con República de Panamá y finalizará en la playa Abtao, ubicada en la primera cuadra de la avenida Jorge Chávez.
PUEDES VER: La emblemática avenida renovada de San Martín de Porres que conecta el Callao con una inversión de más de S/12 millones
¿Qué delegaciones participarán en el Real Corso del Callao 2025?
11 bandas escolares
- Colegio 2 de mayo
- I. E. Virgen de Guadalupe
- I. E. Julio Ramón Ribeyro
- I. E. Junior César de los Ríos
- I. E. María Reyna de Corazones
- I. E. Max Gutemberg
- I. E. Grumete Medina
- I. E. Politécnico de Villa Los Reyes - Ventanilla
- I. E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres
- I. E. Alfredo Rebaza Acosta
- I. E. Panamericano
11 carros alegóricos
- Finver Callao
- Universidad César Vallejo (sede Callao)
- Lotería Rico Mc Pato
- Ransa
- Metro
- Beneficencia del Callao
- Municipalidad de Bellavista
- Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso
- Municipalidad
6 danzas folclóricas
- Huaylas
- Caporales
- Selva
- Contradanza
- Morenada
- Caporales de San Valentín
8 comparsas
- Ajinomoto Perú
- Inversiones Fisa S. A.
- Transcorp Industrial S. A. C.
- Zinc Industrias Nacionales S. A.
- Compañía Química
- Ieqsa
- Metro
- Inversiones Pesqueras Liguria
- H. Stern Perú S. A.
PUEDES VER: Desvíos en Callao por obras en Ramal de la Línea 4: conoce las rutas alternas desde este 17 de agosto
Real Corso del Callao 2025: conoce a los artistas invitados por el 189 aniversario de los chalacos
Según información proporcionada por la municipalidad provincial de Callao a La República, este evento contará con la presencia de personajes como Susy Díaz, 'Melcochita', Cuto Guadalupe y Miguel Cornejo, los cuales estarán a bordo de los carros alegóricos.
Finalmente, trascendió que a lo largo del recorrido se contarán con puntos de hidratación, espacios habilitados para la venta de comida y módulos de atención médica destinados para los 50.000 asistentes que estima recibir el evento, según declaró su alcalde.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.