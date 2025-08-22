De acuerdo con la municipalidad de Callao, las Compañías de Bomberos Unión Chalaca N° 1 y Cosmopolita N° 11 también participarán en el Real Corso del Callao 2025. | Foto: composición LR/Municipalidad de Callao/Andina

En el marco de la conmemoración del 189 Aniversario del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao anunció la realización del Real Corso Callao 2025, un evento que congrega a diversas delegaciones, a saber:

Bandas musicales

Carros alegóricos

Comparsas y danzas folclóricas

Artistas invitados

Cabe señalar que de acuerdo a la información de la comuna, el evento chalaco se llevará a cabo este domingo 24 de agosto desde las 2.30 p. m. hasta las 7.00 p. m. en promedio. Al respecto, la actividad comenzará en la intersección de la avenida Sáenz Peña con República de Panamá y finalizará en la playa Abtao, ubicada en la primera cuadra de la avenida Jorge Chávez.

¿Qué delegaciones participarán en el Real Corso del Callao 2025?

11 bandas escolares

Colegio 2 de mayo

I. E. Virgen de Guadalupe

I. E. Julio Ramón Ribeyro

I. E. Junior César de los Ríos

I. E. María Reyna de Corazones

I. E. Max Gutemberg

I. E. Grumete Medina

I. E. Politécnico de Villa Los Reyes - Ventanilla

I. E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres

I. E. Alfredo Rebaza Acosta

I. E. Panamericano

11 carros alegóricos

Finver Callao

Universidad César Vallejo (sede Callao)

Lotería Rico Mc Pato

Ransa

Metro

Beneficencia del Callao

Municipalidad de Bellavista

Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso

Municipalidad

6 danzas folclóricas

Huaylas

Caporales

Selva

Contradanza

Morenada

Caporales de San Valentín

8 comparsas

Ajinomoto Perú

Inversiones Fisa S. A.

Transcorp Industrial S. A. C.

Zinc Industrias Nacionales S. A.

Compañía Química

Ieqsa

Metro

Inversiones Pesqueras Liguria

H. Stern Perú S. A.

Real Corso del Callao 2025: conoce a los artistas invitados por el 189 aniversario de los chalacos

Según información proporcionada por la municipalidad provincial de Callao a La República, este evento contará con la presencia de personajes como Susy Díaz, 'Melcochita', Cuto Guadalupe y Miguel Cornejo, los cuales estarán a bordo de los carros alegóricos.

Finalmente, trascendió que a lo largo del recorrido se contarán con puntos de hidratación, espacios habilitados para la venta de comida y módulos de atención médica destinados para los 50.000 asistentes que estima recibir el evento, según declaró su alcalde.

