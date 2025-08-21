HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trágico accidente en Ica: motociclista muere tras brutal choque contra auto que cometió imprudencia

Camioneta invadió el carril contrario y atropelló a hombre a bordo de su motocicleta, quien salió disparado por los aires y murió en el acto. Cámaras de seguridad captaron grave accidente

Vehículo perdió el control e impactó faltamente contra moto lineal. Foto: Composición LR/ATV Noticias
Vehículo perdió el control e impactó faltamente contra moto lineal. Foto: Composición LR/ATV Noticias

Un fatal accidente se reportó en la carretera de Ica. Un motociclista perdió trágicamente la vida en un aparatoso choque contra una camioneta que invadió el carril contrario. El hecho ocurrió a la altura del centro poblado Hoja Redonda en la provincia de Chincha y fue registrado por las cámaras de la zona.

En las imágenes se aprecia cómo un vehículo de color negro pierde el control, se desvía de su carril e impacta contra el hombre a bordo de su moto lineal, quien iba en su carril correcto y salió disparado por los aires a causa de la fuerte colisión. La víctima fue identificada como Sergio Mendoza, cuyo cuerpo sin vida quedó tendido al lado de la carretera.

PUEDES VER: Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

lr.pe

Motociclista muere tras brutal choque contra auto

Personas aldeanas y otros motociclistas que pasaban por el lugar dieron cuenta del accidente e intentaron buscar el documento de identidad o algún número familiar del fallecido, de igual manera, lograron grabar el estado del vehículo lineal, el cual terminó totalmente destrozado evidenciando la intensidad del accidente.

Moto lineal destrozada por el choque contra auto.

Moto lineal destrozada por el choque contra auto.

Cabe resaltar, que segundos antes del choque, la víctima trató de esquivar a la camioneta realizando una maniobra, sin embargo, no fue suficiente debido a la velocidad en la que iba su imprudente conductor. Éste permaneció estacionado a un costado de la carretera.

Según reportes, la mujer que iba al volante fue trasladada por agentes de la Policía Nacional del sector a pasar por las diligencias e investigaciones correspondientes.

PUEDES VER: Siete mueren en accidente de bus en Puno: viajaban por trabajo y a visitar familiares

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

