Extorsionan clínica en Callao y exigen S/70.000: dueño contrata su propio equipo de investigación

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao. Esta vez, el médico Goyen Salazar, propietario de la Clínica Internacional Perú-Cuba, se convirtió en blanco de extorsionadores que le exigen el pago de un cupo de S/70.000 para no atentar contra su vida. Según denunció, las extorsiones comenzaron en julio y han ido en aumento, por lo que decidió contratar un equipo privado de seguridad ante la creciente ola de amenazas.

La víctima ya había sido objeto de múltiples ataques: primero con un explosivo en su negocio y luego con disparos contra la vivienda de un familiar, lo que ha generado gran preocupación en la zona. El más reciente atentado ocurrió la noche del último sábado 16 de agosto, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta balearon la fachada de la clínica, dañando las lunas e incrementando el temor por su seguridad.

Callao: dueño de clínica denuncia extorsiones y ataques con explosivos

El propietario relató que las amenazas comenzaron el 1 de julio, cuando los extorsionadores le exigieron un pago inicial de S/50.000, lo cual denunció de inmediato. Sin embargo, la presión aumentó: el 21 de julio dejaron un explosivo en la fachada de la clínica y, el 2 de agosto, realizaron disparos contra su vivienda, hechos que han afectado directamente su labor diaria.

“Hemos tenido que reducir la afluencia de pacientes por medidas de seguridad, porque nuestra misión es brindar apoyo social y realizar cirugías gratuitas a niños, quienes son los más vulnerables”, declaró a 24 Horas.

Médico contrata seguridad privada tras recibir amenazas

El doctor Goyen ha contratado un equipo de seguridad privada, cuya labor de investigación avanza incluso más rápido que la Policía Nacional del Perú (PNP). Desde la primera amenaza, denunció los hechos de extorsión en la Dirincri España, aunque asegura que hasta el momento no ha recibido el respaldo necesario para reforzar la seguridad.

“Ya estamos llegando al punto de ellos, más antes que la propia investigación (policial), porque a la par la estamos haciendo”, señaló, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad de su familia, del personal del centro de salud y de los pacientes.

Ante estos amedrentamientos, el dueño de la clínica afirmó que no cederá a las exigencias de los delincuentes y ha decidido destinar recursos propios para mantener agentes de seguridad.

