Sociedad

Cayó Memín, el hombre que proveía de armas a ‘Los Nuevos Injertos del Cono Norte'

Steve Albert Castillo Loza fue atrapado con fusiles, pistolas, mira telescópica, cacerinas y municiones. Una de las armas pertenecía a un empresario que tenía licencia para prácticas deportivas. Bandas criminales están trasladando y ocultando armas a localidades cercanas a Lima.

Memín, sería el proveedor de armas de bandas criminales que operan en Lima. Foto: PNP
Memín, sería el proveedor de armas de bandas criminales que operan en Lima. Foto: PNP

Una operación secreta de la Policía Nacional permitió descubrir una caleta de armas en un predio de la localidad de Chincha, región Ica, gracias a información proporcionada por un informante. Algunas de estas armas pertenecen a un empresario que tendría licencia para la práctica de tiro deportivo y pesca deportiva.

Así lo informó el general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, quien, además, aseguró que ante los constantes operativos que se realizan en Lima, las bandas criminales están trasladando sus armamentos de largo y corto alcance a ciudades como Mala, Cañete y Chincha, cercanos a la capital.

El decomiso de un nuevo arsenal, realizado anoche, fue catalogado como un asunto de Seguridad Pública, y fue ejecutado bajo estricta reserva, debido a la posible relación de las armas incautadas con planes de atentados en delitos de extorsiones, secuestros y asesinatos.

PUEDES VER: Mientras se agrava la inseguridad más de 8 mil vehículos PNP están inoperativos

lr.pe

Entre las armas encontradas había fusiles equipados con mira telescópica, indicativo de un posible uso por francotiradores, lo que genera preocupación frente a la circulación de armamento especializado en manos de grupos criminales.

La Policía señala que este hallazgo podría estar relacionado con hechos violentos recientes que han sacudido al país: crímenes de algunos choferes.

El detenido, Steve Albert Castillo Loza (35), alias Memin, tiene mucho que decir al respecto. Él fue sorprendido frente al jirón Cahuide Mza J, lote 7, Pueblo Nuevo.

La zona fue cercada por miembros de la Brigada Especial Contra el Crimen-SJL, de la Dirección de Investigación Criminal y del Departamento de Búsqueda equipo 2 Este de la Divicc, con el apoyo la división policial Chincha (escuadrón de emergencia)

Se incautó un fusil AR-15.223 REM; un fusil FAL DSA58; una pistola Glock de serie AGRM646; una pistola Glock de serie BVZD960; una mira telescópica, seis cacerinas para R15, cinco cacerinas para FAL, cuatro cajas de municiones calibre 9mm (200 unidades), 99 municiones calibre 7.62mm, 155 municiones calibre 2.23mm.

Asimismo, cinco teléfonos celulares, seis portafusiles, un porta pistola, 3 pasamontañas, ocho cacerinas de 30 tiros adaptable, dos cacerinas curvo 9x19, seis cacerinas de 16 tiros adaptable, una empuñadura para arma de largo alcance, dos cargadores de munición, un porta arma, tres estuches de tela de R-15, un estuche de plástico para FAL y tres estuches de plástico de Glock.

PUEDES VER: Inseguridad ciudadana: Policías abatidos por delincuentes

lr.pe

Dicho armamento tenía como finalidad ser trasladado a Lima, específicamente a los distritos de San Juan de Lurigancho y el Cono Norte y entregados a bandas como Los Nuevos Injertos del Cono Norte dedicados a cometer delitos contra el patrimonio, extorsión, homicidios y sicariato, informó el coronel Javier Suárez Tiburcio, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen-SJL.

El general Huamán Daza confirmó que un empresario tiene licencia para prácticas deportivas, pero no se dedica a esas actividades. Otro dueño de un fusil tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

“No se descarta que se trate de una banda dedicada a proveer armamento a bandas de la zona norte de Lima y San Juan de Lurigancho, y también en Chincha. El poderío de fuego es tremendo, se presume que sea una banda muy bien organizada”, sostuvo.

Explicó que el sujeto detenido es el encargado de acopiar las armas para Los Nuevos Injertos del Cono Norte.

