HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Familiares de chofer baleado en el rostro en SJL piden ayuda para operación: "La bala entró por la mandíbula"

El nuevo ataque contra el chofer tuvo lugar en San Juan de Lurigancho, en donde Alejandro Vargas recibió un impacto de bala a la altura de la mandíbula. 

Hasta el momento, el conductor del bus se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica. Foto: Composición LR/Francisco Erazzo
Hasta el momento, el conductor del bus se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica. Foto: Composición LR/Francisco Erazzo

A horas de iniciar el paro de transportistas, se reportó un nuevo ataque contra el conductor, identificado como Alejandro Vargas, de la empresa de transporte Santa Catalina durante la madrugada del jueves 21 de agosto. El vehículo, que recorre la ruta de San Juan de Lurigancho, fue abordado por un sujeto que sin pensarlo dos veces abrió fuego contra la víctima.

Ante ello, el chofer herido tuvo que conducir él mismo hasta el centro médico más cercano. Por tal motivo, los familiares piden celeridad en la atención médica, ya que el conductor requiere una intervención quirúrgica urgente. "Vino con sus propios medios a las 4 de la mañana, ahora está sedado, la bala ha entrado por la mandíbula", sostuvo la hermana de la víctima.

PUEDES VER: San Juan de Lurigancho: choque entre Corredor Azul y bus deja heridos cerca de la estación Caja de Agua de la Línea 1

lr.pe

Familiares de conductor baleado en SJL piden operación urgente

De acuerdo con Rosa Vargas, hermana del conductor herido de bala en el rostro, su familiar tuvo que llegar al centro médico él mismo, pese a la gravedad de su herida. "Quiero la referencia de mi hermano inmediatamente. Dicen que en el Hipólito Unanue hay cirujano de cabeza y cuello, pero se están demorando (...) lo tienen sedado, necesita una cirugía cuanto antes", sostuvo la hermana de la víctima.

Además, señaló que el hospital de San Juan de Lurigancho, en donde se encuentra, presentó demorar para trasladar al conductor herido al hospital Hipólito Unanue. "Estamos esperando el trámite, necesito el apoyo de ustedes. No puede ser. El área de referencias se demora un siglo, yo no entiendo. (Mi hermano) tiene restos de esquirlas, de bala. Es lo que nos dice la médico. Demasiado, no pueden poner esas trabas, más de una hora estamos aquí", acotó Rosa Vargas.

PUEDES VER: Extorsionan colegio nacional de San Juan de Lurigancho y su directora renuncia: delincuentes piden 20.000 soles

lr.pe

Ataque contra conductor podría estar ligado a extorsiones

Al respecto, el hermano de Alejandro Vargas se pronunció sobre el atentado y sostuvo que estaría relacionado con la inseguridad actual del país. No obstante, indicó que su familiar no había recibido amenazas ni extorsiones previamente.

No obstante, no descartan una posible extorsión. "Hace seis o siete meses tuvimos una amenaza, pero no de esta manera. La Policía nos apoyó dos o tres meses. (Este ataque) ocurrió sin previo aviso. Está en investigación. Nosotros estamos asumiendo que puede ser por extorsión, pero mi hermano no tiene problemas con nadie", sostuvo para La República.

Canal de ayuda 

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
San Juan de Lurigancho: choque entre Corredor Azul y bus deja heridos cerca de la estación Caja de Agua de la Línea 1

San Juan de Lurigancho: choque entre Corredor Azul y bus deja heridos cerca de la estación Caja de Agua de la Línea 1

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: buses circulan y tarifa de pasajes se mantiene en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: buses circulan y tarifa de pasajes se mantiene en Lima y Callao

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
¿Hay clases el 21 de agosto por paro de transportistas? Esto dijo el Ministerio de Educación sobre los colegios en Lima y Callao

¿Hay clases el 21 de agosto por paro de transportistas? Esto dijo el Ministerio de Educación sobre los colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Carga de dinamita que destruyó viviendas en Trujillo llegó de Pataz

Carga de dinamita que destruyó viviendas en Trujillo llegó de Pataz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Sociedad

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota