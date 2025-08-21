Hasta el momento, el conductor del bus se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica. Foto: Composición LR/Francisco Erazzo

Hasta el momento, el conductor del bus se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica. Foto: Composición LR/Francisco Erazzo

A horas de iniciar el paro de transportistas, se reportó un nuevo ataque contra el conductor, identificado como Alejandro Vargas, de la empresa de transporte Santa Catalina durante la madrugada del jueves 21 de agosto. El vehículo, que recorre la ruta de San Juan de Lurigancho, fue abordado por un sujeto que sin pensarlo dos veces abrió fuego contra la víctima.

Ante ello, el chofer herido tuvo que conducir él mismo hasta el centro médico más cercano. Por tal motivo, los familiares piden celeridad en la atención médica, ya que el conductor requiere una intervención quirúrgica urgente. "Vino con sus propios medios a las 4 de la mañana, ahora está sedado, la bala ha entrado por la mandíbula", sostuvo la hermana de la víctima.

Familiares de conductor baleado en SJL piden operación urgente

De acuerdo con Rosa Vargas, hermana del conductor herido de bala en el rostro, su familiar tuvo que llegar al centro médico él mismo, pese a la gravedad de su herida. "Quiero la referencia de mi hermano inmediatamente. Dicen que en el Hipólito Unanue hay cirujano de cabeza y cuello, pero se están demorando (...) lo tienen sedado, necesita una cirugía cuanto antes", sostuvo la hermana de la víctima.

Además, señaló que el hospital de San Juan de Lurigancho, en donde se encuentra, presentó demorar para trasladar al conductor herido al hospital Hipólito Unanue. "Estamos esperando el trámite, necesito el apoyo de ustedes. No puede ser. El área de referencias se demora un siglo, yo no entiendo. (Mi hermano) tiene restos de esquirlas, de bala. Es lo que nos dice la médico. Demasiado, no pueden poner esas trabas, más de una hora estamos aquí", acotó Rosa Vargas.

Ataque contra conductor podría estar ligado a extorsiones

Al respecto, el hermano de Alejandro Vargas se pronunció sobre el atentado y sostuvo que estaría relacionado con la inseguridad actual del país. No obstante, indicó que su familiar no había recibido amenazas ni extorsiones previamente.

No obstante, no descartan una posible extorsión. "Hace seis o siete meses tuvimos una amenaza, pero no de esta manera. La Policía nos apoyó dos o tres meses. (Este ataque) ocurrió sin previo aviso. Está en investigación. Nosotros estamos asumiendo que puede ser por extorsión, pero mi hermano no tiene problemas con nadie", sostuvo para La República.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.