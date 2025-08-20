HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor de magnitud 5,3 remeció hoy Loreto, según IGP

El sismo de hoy registró a 103 kilómetros al sur de Pastaza en Datem del Marañón y se produjo a una profundidad de 103 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 5,3 sacude Loreto
Sismo de magnitud 5,3 sacude Loreto

Un sismo de magnitud 5,3 se registró a las 10:06 horas a 103 kilómetros al sur de Pastaza, Datem del Marañon en Loreto. El temblor de hoy, 20 de agosto, tuvo una profundidad de 103 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud 5,3 sacude Loreto. Foto: IGP

Sismo de magnitud 5,3 sacude Loreto. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X, el epicentro del temblor de este 20 de agosto se localizó a 103 km al sur de Pastaza, Datem del Marañón, en el departamento de Loreto.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

