HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Temblor de magnitud 3,7 remeció hoy Lima, según IGP

El sismo de hoy registró a 22 kilómetros al sur de Mala en Cañete y se produjo a una profundidad de 58 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 3,7 sacude Cañete
Sismo de magnitud 3,7 sacude Cañete | Composición LR | LR

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 21:52 horas a 22 kilómetros al sur de Mala, en Cañete. El temblor de hoy, 18 de agosto, tuvo una profundidad de 58 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Reporte de sismo en Lima por IGP.

Reporte de sismo en Lima por IGP.

PUEDES VER: Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

lr.pe

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X, el epicentro del temblor de este 18 de agosto se localizó a 22 km al sur de Mala, Cañete, en el departamento de Lima.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 12 de agosto, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 12 de agosto, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el epicentro del último sismo este 18 de agosto, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el epicentro del último sismo este 18 de agosto, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 18 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 18 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Sociedad

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota