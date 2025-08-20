Último sismo de hoy, miércoles 20 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el miércoles 20 de agosto. | Composición LR

En las primeras horas del miércoles 20 de agosto, la actividad sísmica en México fue notoria, generando preocupación entre los ciudadanos. Varios de ellos, reportaron movimientos telúricos en sus respectivas regiones.

México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y la constante revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Último sismo en México, miércoles 20 de agosto

Hasta el momento, no se registró ningún temblor en México

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del planeta, propensa a que ocurran constantes movimientos sísmicos. Este es el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, cómo interactúan las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe es la principal causa de los frecuentes temblores. Ello se centra en zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California, por lo que es normal que se registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una red de monitoreo con más de 150 estaciones sismológicas distribuidas por a lo largo de México.

