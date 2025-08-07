HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Sociedad

Piura: turistas realizan pintas y atentan contra estructura de Complejo Arqueológico de Aypate

La Municipalidad Provincial de Ayabaca solicita al Ministerio de Cultura incrementar los esfuerzos para preservar este espacio histórico. Además, indican que no es la primera vez que el patrimonio sufre daños.

Comuna de Ayabaca pide al Ministerio de Cultura incrementar los esfuerzos. Foto: Composición LR /Municipalidad Provincial de Ayabaca para preservar el patrimonio
Comuna de Ayabaca pide al Ministerio de Cultura incrementar los esfuerzos. Foto: Composición LR /Municipalidad Provincial de Ayabaca para preservar el patrimonio

El Complejo Arqueológico de Aypate ha sido vulnerado por un grupo de visitantes que, lejos de admirar su valor histórico, lo convirtieron en simples pizarras y bancos para tomarse fotografías. Fue la Municipalidad Provincial de Ayabaca quienes, a través de sus redes sociales, denunciaron los daños e invocaron a la población a tomar mayor conciencia.

La afectación tuvo lugar durante los feriados por Fiestas Patrias, donde se registró un mayor incremento de turistas. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre. Según fuentes de la comuna provincial, a lo largo de los años, los visitantes se han aprovechado de la falta de vigilancia para atentar contra el espacio cultural sin reparos.

En esta ocasión, varios muros de piedra fueron rayados con tizas de colores y algunas personas los treparon y pisaron para tomarse fotografías, lo que podría debilitar la estructura con cientos de años de antigüedad.

PUEDES VER: Hackers suplantan al Banco de la Nación y roban S/ 1.2 millones de la Municipalidad de Sullana en Piura

lr.pe

Arqueólogos no cumplen con sus funciones

El Complejo Arqueológico de Aypate fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2014, por lo que su cuidado y administración está a cargo del Ministerio de Cultura. No obstante, lugareños han denunciado que los dos arqueólogos designados para la zona no cumplen sus funciones, que incluirían el recorrido del lugar para concientizar a los turistas sobre la importancia de su preservación.

Asimismo, los pobladores han revelado que algunas agencias de viaje incumplen con el protocolo de cuidado, pese a que han recibido capacitaciones. "Las personas solo vienen por las fotos, pero no conocen el valor histórico y su impacto. Los encargados no hacen nada al respecto", enfatizó a La República un poblador.

Municipalidad solicita compromiso del Ministerio de Cultura

Ante ello, se conoció que la Municipalidad Provincial de Ayabaca ha enviado un documento al Ministerio de Cultura para solicitarle incrementar los esfuerzos para preservar el patrimonio nacional, este pedido incluye la designación de mayor personal de vigilancia y la convocatoria a una mesa de trabajo con el objetivo de establecer unas acciones conjuntas.

PUEDES VER: Centro poblado de Piura sin agua hace 8 años: Aún padecen consecuencias del FEN Costero

lr.pe

Ministerio de Cultura se pronuncia

En esa línea, los encargados del proyecto Qhapaq Ñam, del Ministerio de Cultura, informaron a La República que, han emprendido un diagnóstico a los elementos pétreos vulnerados a fin de determinar al grado de afectación. Con esta información se emitirá un informe técnico, denominado "Acción de emergencia" para revertir los daños.

"(Debido a las pintas) se ha dañado la patina del elemento pétreo, una especie de costra natural que se forma por el tiempo y con los restos vegetales, pero, afortunadamente, es reversible", explicó el arqueólogo encargado Miguel Córdova.

En este contexto, el especialista aseguró que se coordinará con la Policía Nacional y la municipalidad provincial para la implementación de un banner que alerte a los visitantes sobre las sanciones que pueden generar este tipo de actos contra el patrimonio. Este banner también contará con un número telefónico para todo aquel que quiera denunciar un hecho similar.

Sobre la falta de guardianía, Miguel Córdova reconoció esta carencia; sin embargo, enfatizó que, la vigilancia no está dentro de las funciones de los arqueólogos, por lo que dentro del informe técnico se solicitará al Ministerio de Cultura la designación de, al menos, 2 guardianes perennes que sumados al personal de la municipalidad puedan ampliar el rango de custodia.

Notas relacionadas
Hackers suplantan al Banco de la Nación y roban S/ 1.2 millones de la Municipalidad de Sullana en Piura

Hackers suplantan al Banco de la Nación y roban S/ 1.2 millones de la Municipalidad de Sullana en Piura

LEER MÁS
Centro poblado de Piura sin agua hace 8 años: Aún padecen consecuencias del FEN Costero

Centro poblado de Piura sin agua hace 8 años: Aún padecen consecuencias del FEN Costero

LEER MÁS
Hombre en Piura es asesinado cuando se encontraba al interior de vivienda

Hombre en Piura es asesinado cuando se encontraba al interior de vivienda

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

LEER MÁS
Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Sociedad

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Indignación en Los Olivos: al menos 12 perros mueren envenenados cerca de colegio y vecinos exigen justicia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota