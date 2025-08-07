Piura: turistas realizan pintas y atentan contra estructura de Complejo Arqueológico de Aypate

El Complejo Arqueológico de Aypate ha sido vulnerado por un grupo de visitantes que, lejos de admirar su valor histórico, lo convirtieron en simples pizarras y bancos para tomarse fotografías. Fue la Municipalidad Provincial de Ayabaca quienes, a través de sus redes sociales, denunciaron los daños e invocaron a la población a tomar mayor conciencia.

La afectación tuvo lugar durante los feriados por Fiestas Patrias, donde se registró un mayor incremento de turistas. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre. Según fuentes de la comuna provincial, a lo largo de los años, los visitantes se han aprovechado de la falta de vigilancia para atentar contra el espacio cultural sin reparos.

En esta ocasión, varios muros de piedra fueron rayados con tizas de colores y algunas personas los treparon y pisaron para tomarse fotografías, lo que podría debilitar la estructura con cientos de años de antigüedad.

Arqueólogos no cumplen con sus funciones

El Complejo Arqueológico de Aypate fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2014, por lo que su cuidado y administración está a cargo del Ministerio de Cultura. No obstante, lugareños han denunciado que los dos arqueólogos designados para la zona no cumplen sus funciones, que incluirían el recorrido del lugar para concientizar a los turistas sobre la importancia de su preservación.

Asimismo, los pobladores han revelado que algunas agencias de viaje incumplen con el protocolo de cuidado, pese a que han recibido capacitaciones. "Las personas solo vienen por las fotos, pero no conocen el valor histórico y su impacto. Los encargados no hacen nada al respecto", enfatizó a La República un poblador.

Municipalidad solicita compromiso del Ministerio de Cultura

Ante ello, se conoció que la Municipalidad Provincial de Ayabaca ha enviado un documento al Ministerio de Cultura para solicitarle incrementar los esfuerzos para preservar el patrimonio nacional, este pedido incluye la designación de mayor personal de vigilancia y la convocatoria a una mesa de trabajo con el objetivo de establecer unas acciones conjuntas.

Ministerio de Cultura se pronuncia

En esa línea, los encargados del proyecto Qhapaq Ñam, del Ministerio de Cultura, informaron a La República que, han emprendido un diagnóstico a los elementos pétreos vulnerados a fin de determinar al grado de afectación. Con esta información se emitirá un informe técnico, denominado "Acción de emergencia" para revertir los daños.

"(Debido a las pintas) se ha dañado la patina del elemento pétreo, una especie de costra natural que se forma por el tiempo y con los restos vegetales, pero, afortunadamente, es reversible", explicó el arqueólogo encargado Miguel Córdova.

En este contexto, el especialista aseguró que se coordinará con la Policía Nacional y la municipalidad provincial para la implementación de un banner que alerte a los visitantes sobre las sanciones que pueden generar este tipo de actos contra el patrimonio. Este banner también contará con un número telefónico para todo aquel que quiera denunciar un hecho similar.

Sobre la falta de guardianía, Miguel Córdova reconoció esta carencia; sin embargo, enfatizó que, la vigilancia no está dentro de las funciones de los arqueólogos, por lo que dentro del informe técnico se solicitará al Ministerio de Cultura la designación de, al menos, 2 guardianes perennes que sumados al personal de la municipalidad puedan ampliar el rango de custodia.