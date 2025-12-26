HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

La Libertad: Fiscalía libera a policía que habría disparado contra colega en cuarto que alquilaban juntos

El suboficial de la PNP no registra requisitoria ni orden de captura ante lo sucedido; sin embargo, el Ministerio Público continuará con las investigaciones.

Ministerio Público libera a policía presuntamente implicado en el asesinato de su colega.
Ministerio Público libera a policía presuntamente implicado en el asesinato de su colega. | Difusión | Composición LR

El Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad ordenó la liberación del efectivo policial identificado como Gerson Giovanny Benites Bermúdez, quien disparó a su colega Edinson Castillo Gonzáles la mañana del 24 de diciembre en la habitación que ambos compartían en el distrito de La Esperanza, Trujillo.

Las autoridades han indicado que no había ningún conflicto entre los suboficiales; al contrario, mantenían una relación muy cercana, como la de hermanos. Además, han señalado que el incidente fue accidental.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

lr.pe

“Nuestra hipótesis es que fue una mala manipulación por parte del efectivo policial Gerson Benites. Es personal de recién egreso y no tiene mucha experiencia manejando el arma”, dijo el jefe de la Divopus, coronel PNP Iván Porras.

Finalmente, la fiscal Karla Mercedes Montoya Fajardo indicó que Gerson Benites no registra requisitoria ni orden de captura; sin embargo, continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

PUEDES VER: 65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

lr.pe

¿Qué se sabe del caso del policía asesinado?

El reporte de la Central de Emergencia, el suboficial Benites, quien estaba de servicio entrante, regresó a su cuarto después de recoger su armamento en la base policial. Minutos después, solicitó ayuda para informar que su compañero, Edinson Castillo Gonzales, había recibido un disparo en la cabeza y ya no presentaba signos vitales.

El personal de emergencias y las unidades especializadas de la comisaría de Jerusalén fueron alertados a las 7:20 a. m., cuando se activó la atención del SAMU. Al llegar, confirmaron el fallecimiento. Ambos suboficiales pertenecían a la promoción de la Escuela de Suboficiales de Chimbote e ingresaron a la institución en agosto de 2025. Con menos de seis meses de servicio, los jóvenes compartían habitación y estaban en la etapa inicial de su carrera policial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Video de Policía que agrede a mujeres que salieron de una discoteca en Villa El Salvador no es actual

Video de Policía que agrede a mujeres que salieron de una discoteca en Villa El Salvador no es actual

LEER MÁS
Puno: acusan a policía de robar un vehículo en Navidad mientras el dueño dormía

Puno: acusan a policía de robar un vehículo en Navidad mientras el dueño dormía

LEER MÁS
Lista de pase al retiro PNP 2025: baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú

Lista de pase al retiro PNP 2025: baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025