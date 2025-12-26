Ministerio Público libera a policía presuntamente implicado en el asesinato de su colega. | Difusión | Composición LR

El Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad ordenó la liberación del efectivo policial identificado como Gerson Giovanny Benites Bermúdez, quien disparó a su colega Edinson Castillo Gonzáles la mañana del 24 de diciembre en la habitación que ambos compartían en el distrito de La Esperanza, Trujillo.

Las autoridades han indicado que no había ningún conflicto entre los suboficiales; al contrario, mantenían una relación muy cercana, como la de hermanos. Además, han señalado que el incidente fue accidental.

“Nuestra hipótesis es que fue una mala manipulación por parte del efectivo policial Gerson Benites. Es personal de recién egreso y no tiene mucha experiencia manejando el arma”, dijo el jefe de la Divopus, coronel PNP Iván Porras.

Finalmente, la fiscal Karla Mercedes Montoya Fajardo indicó que Gerson Benites no registra requisitoria ni orden de captura; sin embargo, continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

¿Qué se sabe del caso del policía asesinado?

El reporte de la Central de Emergencia, el suboficial Benites, quien estaba de servicio entrante, regresó a su cuarto después de recoger su armamento en la base policial. Minutos después, solicitó ayuda para informar que su compañero, Edinson Castillo Gonzales, había recibido un disparo en la cabeza y ya no presentaba signos vitales.

El personal de emergencias y las unidades especializadas de la comisaría de Jerusalén fueron alertados a las 7:20 a. m., cuando se activó la atención del SAMU. Al llegar, confirmaron el fallecimiento. Ambos suboficiales pertenecían a la promoción de la Escuela de Suboficiales de Chimbote e ingresaron a la institución en agosto de 2025. Con menos de seis meses de servicio, los jóvenes compartían habitación y estaban en la etapa inicial de su carrera policial.

