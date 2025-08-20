Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Rápido, Etuchisa y otras líneas no acatarían paro del 21 de agosto porque agravaría extorsiones: "Tenemos que pagar"
- Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
jueves, 21 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana.
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana.
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana.
jueves, 21 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía.
jueves, 21 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.