HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 20 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
13ºC
.11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a llovizna durante la noche.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
jueves, 21 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
jueves, 21 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Durante el día cielo nublado parcial variando a cielo despejado.
jueves, 21 de agosto
17ºC
-3ºC
Durante el día cielo nublado parcial variando a cielo despejado.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a llovizna durante la noche.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la noche.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
18ºC
-5.8ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas y viento moderado.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con lluvia al atardecer.
jueves, 21 de agosto
10ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con nieve y viento moderado al atardecer.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
16ºC
-11ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
jueves, 21 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 21 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día y llovizna durante la noche.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 21 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Madre de Dios: Desbaratan a ‘Los Guardianes de la Trocha’, investigados por 20 asesinatos

Madre de Dios: Desbaratan a ‘Los Guardianes de la Trocha’, investigados por 20 asesinatos

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Sociedad

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota