Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con brillo solar y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con brillo solar y viento moderado.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con brillo solar y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con brillo solar y viento moderado.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
jueves, 21 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con brillo solar y viento moderado.
jueves, 21 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con brillo solar y viento moderado.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
jueves, 21 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.