Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 20 de agosto
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 20 de agosto

CAÑAVERAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.

LA CRUZ - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

PAPAYAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

PUERTO PIZARRO - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

TUMBES - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 21 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
