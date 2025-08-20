Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 21 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con brillo solar.
jueves, 21 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.