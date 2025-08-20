Por tercer día consecutivo, agricultores y pobladores de Huarmey, en la región Áncash, mantienen bloqueada la Panamericana Norte como medida de protesta ante la paralización de obras en el río Huarmey. La vía, que conecta Lima con el norte del país, permanece obstruida en varios tramos, dejando a cientos de pasajeros y transportistas varados durante horas.

Según el alcalde de Huarmey, Cavino Simeón Cautivo Grasa, la población decidió acatar el paro para demandar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de fondos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) con el fin de retomar y concluir las obras de protección en el río Huarmey. Agregó que ANIN detuvo los trabajos hace 90 días, según indicaron, por falta de presupuesto, con planes de retomarlos recién en diciembre; sin embargo, esto sería perjudicial debido al inicio de la crecida del río por lluvias en noviembre.

Agricultores temen nuevas inundaciones si no se reinician las obras en el río Huarmey

El burgomaestre sostuvo que la obra está solo parcialmente avanzada: los diques y gaviones instalados carecen incluso de base firme. “No podemos esperar a diciembre porque se viene la venida del agua de los huaicos, de las lluvias en noviembre. (La obra está) inconclusa. Se sacaron los diques y las rocas para poner gaviones y no le han hecho ni siquiera una base, ni el 30% o 40%. Por eso el pueblo está exigiendo que de una vez el Ministerio del Economía y Finanzas le den recursos a la ANIN, para que puedan empezar a culminar (la obra) que estaba proyectada para fines de diciembre”, dijo para RPP.

Agregó, además, que existen paralizaciones en otros sectores por falta de recursos: "Nos hacen alcanzar el día de ayer a las 11 un informe de que (la obra) se ha paralizado porque el Ministerio de Economía y Finanzas no le está transfiriendo los recursos a la ANIN. Es una paralización en las obras de diques, en encauzamiento de diques y reforzamiento de ríos, tanto de Huarmey como de Casma, se han paralizado por falta de recursos”.

Finalmente, recordó que, en 2017, la provincia sufrió el embate del fenómeno El Niño, cuando el 85 % del territorio quedó inundado, por lo que pidió acciones efectivas y celeridada por parte del Gobierno para solucionar este reclamo. “Acá el responsable no es ni el pueblo ni el alcalde [que es] quien habla. La responsable está en el Gobierno central, en nuestra presidenta de la República, para que pueda de una vez, por voluntad política, reunirse (con todos los implicados)", apuntó.

Bloqueo en Panamericana Norte deja a cientos de viajeros varados en plena vía

La protesta afecta directamente a cientos de pasajeros, transportistas y vehículos de carga que se movilizan a lo largo de la Panamericana Norte, una vía clave para conectar Lima con el norte del país. Desde hace tres días, largas filas se extienden a lo largo de la carretera, y parece no haber soluciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.