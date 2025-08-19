HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sueldo docente 2025: fechas y cronograma completo de pagos a profesores del Minedu hasta diciembre

El Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Minedu, aprobó el calendario de pagos mensuales para empleados activos y pensionistas. Revisa a continuación los abonos por mes que corresponden al Año Fiscal 2025.

Conoce las fechas del pago a docentes 2025 hasta diciembre de este año
Conoce las fechas del pago a docentes 2025 hasta diciembre de este año | Composición LR | Ariana Espinoza

El pasado 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó, mediante la Resolución Viceministerial N.° 005-2024, el cronograma de pagos para los trabajadores del sector público (correspondiente al Año Fiscal 2025), publicado en el diario oficial El Peruano.

El cronograma anual, aprobado el 31 de diciembre de 2024, establece las fechas mensuales para el pago a empleados activos y pensionistas del sector público. Así, es importante destacar que algunas de estas fechas fueron modificadas el 8 de marzo para ciertos casos particulares.

lr.pe

Minedu: cronograma de pagos sector Educación hasta diciembre 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas determinó el calendario de pagos mensuales a docentes, mismo que fue aprobado por el Ministerio de Educación (Minedu). Esta lista de pagos detalla cuándo se abonarán los salarios mensuales a los empleados que se encuentran laborando en entidades públicas, tanto del Gobierno Nacional como de los Gobiernos Regionales, y comprende los meses de agosto a diciembre para el año 2025.

  • Agosto: miércoles 20
  • Setiembre: miércoles 17
  • Octubre: lunes 20
  • Noviembre: miércoles 19
  • Diciembre: martes 16

¿Cuándo pagan las pensiones a docentes en 2025 de acuerdo a Minedu?

Por otro lado, el segundo cronograma indica cuando se realizarán los pagos a pensionistas, es decir, a las personas que ya no trabajan y reciben una pensión por jubilación o beneficios similares, también gestionados por las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional y Regional.

  • Enero: miércoles 15
  • Febrero: jueves 13
  • Marzo: jueves 13
  • Abril: viernes 11
  • Mayo: miércoles 14
  • Junio: jueves 12
  • Julio: viernes 11
  • Agosto: jueves 14
  • Setiembre: jueves 11
  • Octubre: martes 14
  • Noviembre: jueves 13
  • Diciembre: jueves 11

lr.pe

¿Cuando se realizaron los pagos anteriores a docentes, según Minedu?

Desde enero de este año se vienen realizando los pagos a docentes por parte del Gobierno nacional y gobiernos regionales y en las siguientes fechas:

  • Enero: martes 21
  • Febrero: miércoles 19
  • Marzo: miércoles 19
  • Abril: lunes 21
  • Mayo: martes 20
  • Junio: miércoles 18
  • Julio: jueves 17

Auxiliares de educación también reciben aumento de sueldo

Ahora, los auxiliares de educación también reciben un nuevo salario de S/2.945, gracias a un incremento de S/715. Este ajuste se realizó a partir del mes de marzo y beneficia a más de 24.700 trabajadores, a parir de una inversión de S/187 millones por parte del Estado.

¿Quienes pueden acceder al aumento salarial según la Ley 32148?

Según la Ley 32148, los beneficiarios del aumento de sueldo docente 2025 son:

  • Docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
  • Docentes de institutos administrados por el Ministerio de Defensa.
  • Profesores del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur).
  • Docentes de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA).
  • Exdocentes de las ESFA integradas en universidades como la de Arte Diego Quispe Tito, Daniel Alomía Robles y la Universidad Nacional de Música.

