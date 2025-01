El norte del país es una de las principales productoras de mango debido a las características de la tierra y el clima que han sido propicias para una excelente producción. Sin embargo, los cultivos han excedido lo esperado para este año. De un aproximado de 150 toneladas de producción al año, durante esta última temporada, la cantidad se ha triplicado, lo que significa un problema para los agricultores debido a la sobreproducción de la fruta, pues el kilo llegó a costar S/0.20.

Ante la crisis por la sobreproducción de mango en el valle de Motupe, departamento de Lambayeque, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú (Midagri) ha resaltado una de las posibles soluciones: cultivar frambuesas. No obstante, no han tomado en cuenta las demandas de los propios agricultores, quienes hasta la fecha no han recibido capacitaciones para este nuevo producto. Además, el mango se cultiva debido a la cantidad de agua que se requiere. Por ello, los agricultores no han tomado como solución cambiar sus cultivos a un producto que pudiera necesitar de mayor cantidad de recursos hídricos.

Consecuencias tras la crisis por exceso de producción de mango

No solo se trata de la sobreproducción del mango durante los últimos meses, sino de las pérdidas que han perjudicado a los agricultores, quien solo ha recuperado un 10% a 30% de sus inversiones. Incluso, las toneladas de mango que hay actualmente tienen que ser enterradas en el suelo a fin de evitar la proliferación de la mosca de la fruta.

Productores enterraron sus mangos ante caída de precios. Foto: Emmanuel Moreno

"Ya se veía venir la sobreproducción desde Piura y que el precio estaba muy bajo. Tenía un promedio de 50 a 60 toneladas para cultivar este año, pero al final fue el triple, 180 más o menos. Los comerciantes, intermediarios, querían comprar a S/0.20 el kilo de mango cuando usualmente lo vendíamos a S/1.00", aseguró uno de los productores.

"Tengo 20 años dedicado a la producción. Nos dimos cuenta de la sobreproducción cuando las empresas no llegaban y, si en casa llegaban, nos ofrecían poco dinero por la cantidad de java. El año pasado no tuvimos este clima, pero en esta campaña fue favorable, razón por la cual hubo demasiada producción", afirmó José De la Cruz Carrillo, productor de mangos en el distrito de Chóchope.

Productores llegaron a regalar su mercadería tras sobreproducción. Foto: Emmanuel Moreno

"Todo el valle de Motupe tiene la producción de mango caída. Hemos tenido que emplear con obreros para juntar los mangos y enterrarlos porque prolifera mucho la mosca de la fruta. Por ello, en años posteriores podríamos tener consecuencias por esta plaga. De esto vivimos, de nuestra producción, de nuestras ventas. Todo el año lo trabajamos", acotó.

¿La producción de frambuesa es una salida a la crisis?

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú (Midagri), Ángel Manero, pidió a los agricultores que dejen de producir mangos en los próximos años debido al exceso de producción en esta temporada. Ante ello, resaltó que los agricultores necesitan una alternativa a fin de mitigar esta problemática. En ese sentido, promovió el cultivo de la frambuesa como opción viable para los agricultores afectados en el norte del país.

Las ferias han impulsado a la comercialización del mango, pero agricultores consideran que no es suficiente. Foto: Emmanuel Moreno

Sin embargo, los agricultores expresaron su deseo para que el Gobierno les brinde capacitaciones, ya que desconocen la forma de cultivo de la frambuesa. "El problema es que nosotros no tenemos agua segura en el Valle de Motupe. Esa es la razón por la que hemos optado por el cultivo de mango porque no requiere de mucho agua, pero si lo cambiamos, no será rentable para nosotros. No tenemos experiencia en el cultivo de la frambuesa, necesitamos un asesoramiento técnico por parte del Estado", sostuvo el productor de mangos del distrito de Chóchope.

Falta de exportación acumula más mangos almacenados

De acuerdo con Daniel Enrique Lorenzo, representante de los productores de mango de la región Lambayeque, se ha reflejado un bajo porcentaje en la exportación de mango, lo cual mantiene toneladas de la fruta aún almacenadas. "Solo en mi predio producimos unas 150 toneladas de mango, pero este año se ha triplicado el valor. Imagina que somos más de 20.000 productores de mango en Lambayeque. El exportable solo se ha dado al 10%. Es demasiado bajo para la cantidad que tenemos", acotó.

Agricultores señalan que no tienen experiencia en cultivar frambuesas. Foto: Emmanuel Moreno.

Por otro lado, sostuvo que la gran cantidad de mango producida ya se ha perdido por diversos factores. Recalcó también la labor que han realizado las autoridades por apoyarlos, pero no ha sido suficiente, pues en una inversión de aproximadamente S/7.000 por hectárea, solo se ha recuperado S/1.000. "Hay que poner más el hombro, organizarnos para vender directos, sin intermediarios, sin empresas, quienes son los que se benefician mientas nosotros recibimos migajas", agregó.