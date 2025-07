Tren Lima-Chosica: MTC aclara que aún no puede operar porque no hay estaciones, cruces de seguridad ni una doble vía

A menos de dos días para el arribo del primer lote de los trenes donados por la empresa Caltrain a la Municipalidad de Lima, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, reconoció este jueves que estos aún no pueden atender al público porque faltan una serie de condiciones de operatividad.

“No hay los 13 paraderos que debe haber para el tren Lima-Chosica, no hay cruces de seguridad, no hay las cuatro estaciones principales, tampoco la doble vía. No hay nada de estos aspectos, pero eso, seguramente, lo debe saber el alcalde (Rafael López Aliaga). En el documento que le ha enviado la concesionaria (Ferrovías Central Andina) ya le está haciendo notar eso, de que no puede haber operatividad si no hay esas condiciones previas”, manifestó en Exitosa.

De esta manera, reiteró que la marcha blanca anunciada para fines de este mes por el burgomaestre de Lima no será posible. “La Municipalidad de Lima debe coordinar con la concesionaria para trasladar los trenes a un almacén. Luego, esta deberá evaluar las condiciones de operatividad y todo eso tiene un procedimiento”, explicó.

Sandoval señaló también que le llegó una invitación para participar en la exhibición de algunas de las 9 locomotoras y 45 coches que tuvo que anunciar el alcalde López Aliaga tras su fracasada marcha blanca. No obstante, el titular del MTC descartó su presencia. “Tengo una agenda comprometida que debo cumplir”, respondió.

Por el momento, López Aliaga ha indicado que la exhibición de los trenes se realizará este lunes 14 de julio en el parque La Muralla, donde participarán algunos grupos musicales.

Problemas advertidos

Sin embargo, aún existen problemas. El gerente general de la empresa Ferrovías Central Andina, Jaime Blanco, advirtió que no cuenta con equipo, maquinaria ni personal para esas labores en la vía férrea, por lo que se encuentra impedida de movilizar ese material rodante.

También aclaró que la Municipalidad de Lima debe tomar las precauciones del caso porque el espacio disponible en la estación Monserrate quedaría totalmente ocupado con el primer lote de la donación, “no existiendo físicamente posibilidad de almacenar material rodante adicional”.

“En cuanto al almacenaje solicitado por el municipio, dada la inminente llegada al país del citado material donante, podemos facilitar temporalmente un área de la estación Monserrate, pero este almacenaje no implica deber de custodia, conservación, mantenimiento, aseguramiento y riesgo o responsabilidad por parte de la empresa. Todo esto estará a cargo de la Municipalidad de Lima”, aseveró