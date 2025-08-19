Transporte en Lima: MTC incorpora 35 buses en corredores Azul y Rojo y reactivará el Amarillo

Estos corredores transportes a miles de personas todos los días. | Foto: El Peruano

La mayoría de peruanos y personas que radican en el país toman miles de buses a diario para ir a su trabajo, centro de estudios, entre otros lugares. Es por eso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que se vendrán nuevos cambios para los corredores azul, rojo y el regreso del amarillo según El Peruano.

El titular del MTC, César Sandoval, comentó que se aumentarán los corredores Azul y Rojo para cubrir la cantidad de pasajeros. 35 buses a gas natural agregarán al transporte público, lo cual hará que la trayectoria de la ruta llegue hasta Manchay, donde se podrá recargar desde las billeteras digitales Yape y Plin.

¿Qué cambios hará el MTC para el transporte?

El ministro del MTC explica que se creará un nuevo servicio alimentador que conectará el Callao con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para que los usuarios no tomen el servicio informal.

También indicó que se inaugurará un moderno centro de control y gestión de flota, un espacio tecnológico que permitirá controlar a los corredores ante cualquier emergencia para salvaguardar a los usuarios.

El regreso del corredor amarillo es otra de las novedades. Este transporte llegará en 2026 con un servicio que contará con 92 buses articulados a gas natural y tendrá una ruta de Surco a San Martín para llevar a miles de personas.

Ministro del MTC envía mensaje a los transportistas informales

El ministro César Sandoval tiene los días contados y están trabajando por la seguridad de la población. “La informalidad en el transporte está con los días contados. Estamos trabajando para brindar más seguridad e innovar el servicio con nuestro piloto de paradero inteligente en Javier Prado con Aviación”, comentó el titular.

También indicó que todas las nuevas cosas que vienen para el transporte público son parte del trabajo técnico y planificado, y es así como se debe preparar en la gestión pública.