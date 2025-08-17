En Arequipa, desde la tarde del sábado 16 de agosto, una trocha por la cual pasan vehículos con turistas extranjeros y nacionales se quebró, con profundidades de 5 a 8 metros. En consecuencia, ingresos principales de puntos turísticos como la Cruz del Cóndor, de la provincia de Caylloma, fueron bloqueados. Esto generó preocupación en locales y turistas, quienes se ven obligados a retornar a sus destinos a pie.

Al respecto, el alcalde de la zona, Alfonso Mamani Quispe, señaló a La República que el incidente ocurrió "a cuatrocientos metros del túnel Antahuilqui, camino a la Cruz del Cóndor a Cabanaconde", donde la vía se hundió en un tramo de entre cincuenta y ochenta metros de largo. Según explicó, el hundimiento es de unos 5 a 8 metros de altura.

Mamani señaló que el sector afectado corresponde a la jurisdicción del centro poblado de Pinchollo en el distrito de Cabanaconde, colindante con Maca. También, enfatizó que "no hay pase para vehículos en este tramo".

Coordinaciones para resolver la restricción de la vía clave en Arequipa

Mamani Quispe indicó que realizó las coordinaciones pertinentes con el Gobierno Regional de Arequipa para la movilización de los equipos técnicos y maquinaria. Una excavadora se encuentra en el lugar para habilitar un desvío provisional. "Esperemos que en la jornada del día de hoy, mañana, lunes, o hasta en todo caso, hasta el día de martes, podamos habilitar esta vía provisional", afirmó a este medio.

Tramo de casi 60 metros se hunde en Arequipa. Foto: Difusión

En paralelo, brigadistas de la Municipalidad Provincial, del Gobierno Regional y de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca), realizan trabajos de monitoreo y seguridad en los caminos de herradura, por donde algunos turistas y pobladores logran transitar a pie, aunque sin acceso vehicular.

Sin acceso a zona turística en Arequipa: visitantes transitan a pie

A través de un comunicado oficial, Autocolca informó que los hundimientos comenzaron cerca al distrito de Maca y que "se han intensificado, afectando seriamente la vía de acceso por la margen izquierda del río Colca". En consecuencia, la entidad precisó que el paso hacia la Cruz del Cóndor y otros lugares turísticos del sector será muy limitado hasta que concluyan los trabajos de emergencia.

Mamani pidió comprensión a los turistas y pobladores, recordando que se trata de una falla geológica activa en el Valle del Colca, situación, que ya ha ocasionado problemas similares en años anteriores.

Debido a la falta de vehículos en Cabanaconde hacia Chimpa, los turistas y locales vienen transportándose en volquetes. Frente a ello, un comunero de la zona indicó lo siguiente: "Están dando una vuelta cruzando, arriesgando sus vidas por el medio del cerro están caminando como 20 a 30 minutos".

