China pone la mira en un país de América Latina como su activo clave para consolidar su liderazgo en la industria del cobre

China apuesta por este país de América Latina para fortalecer su liderazgo en el cobre. | Composición LR

El cobre es fundamental para la transición energética y el avance de tecnologías como los vehículos eléctricos y las energías renovables. Según CME Group, en 2024, la demanda mundial de cobre refinado superó los 27 millones de toneladas, impulsada por sectores clave que demandan electrificación y energías limpias. Esta tendencia de crecimiento se mantendrá en los próximos años, dada la importancia creciente del cobre en las economías globales.

China es el principal consumidor global de cobre y ha aumentado su inversión en proyectos mineros estratégicos en América Latina, una región rica en este recurso. La próxima jugada del gobierno chino en este contexto es adquirir un activo clave en un país latinoamericano, consolidando su dominio en la cadena de suministro de cobre.

¿Cuál es el país de América Latina que está en la mira de China?

El país latinoamericano en el que China ha puesto su atención estratégica es Ecuador, debido al proyecto Cascabel, uno de los mayores proyectos cupríferos y auríferos de la región. La Jiangxi Copper Company adquirió el 100% de SolGold, la minera que controla Cascabel, en una operación valuada en US$1.170 millones. Esta transacción no solo representa una inversión minera, sino que también otorga a China el control de uno de los activos más estratégicos para el suministro global de cobre.

El proyecto se encuentra en la provincia de Imbabura, y se espera que genere importantes inversiones, con proyecciones de US$4.200 millones y más de 1.000 empleos directos durante su fase operativa. Esta adquisición también coloca a Ecuador como un jugador clave dentro de la cadena de suministro global de cobre, con un impacto potencial tanto a nivel local como internacional.

El plan maestro que combina minería terrestre a cielo abierto y subterránea en Cascabel

El desarrollo del proyecto Cascabel contempla una combinación de minería a cielo abierto en Tandayama y minería subterránea en Alpala. Utilizando técnicas de sublevel caving y block caving, estas metodologías optimizan la extracción del mineral, permitiendo a la mina operar durante varias décadas.

Además, se han diseñado infraestructuras energéticas y de gestión de relaves para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. La visión de Jiangxi Copper es convertir Cascabel en un complejo minero de escala regional, con el potencial de abastecer mercados internacionales de cobre y oro.

Comercio entre China y Ecuador

El comercio entre China y Ecuador ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2024, China fue uno de los principales socios comerciales de Ecuador, con un intercambio de bienes superior a los US$11.5 mil millones. Ecuador exporta cobre, petróleo, banano y camarones a China, mientras que el país asiático exporta productos manufacturados y maquinaria industrial.

En cuanto al cobre, Ecuador exportó cerca de US$53 millones en concentrados a China en 2024. Esta relación comercial refuerza el papel de Ecuador como proveedor clave de minerales estratégicos para China, que sigue consolidando su control sobre el mercado global del cobre.