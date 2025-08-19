Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar por la tarde y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar por la tarde y viento moderado.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar por la tarde y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar por la tarde y viento moderado.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
miércoles, 20 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar por la tarde y viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar por la tarde y viento moderado.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.