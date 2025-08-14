HOYSuscripcion LR Focus

Turismo

Esta ciudad del Perú se alista para inaugurar el primer cementerio de mascotas en el país: su capacidad es de 500 animales

El proyecto del primer cementerio en esta ciudad del Perú para mascotas se espera que marque un precedente que se replique en el país. 

El cementerio de mascotas es una medida singular adoptada en Perú.
El cementerio de mascotas es una medida singular adoptada en Perú. | Foto: Composicion LR

Iquitos se prepara para abrir el primer cementerio formal para mascotas del Perú, con fecha prevista de inauguración el 15 de septiembre de 2025. La instalación estará ubicada en el kilómetro 8,5 de la carretera Iquitos Nauta, junto a Jardines del Edén, y operará con los permisos regulatorios correspondientes. La primera fase admitirá hasta 500 animales, con opción de futuras ampliaciones conforme aumente la demanda.

Javier Nalvarte Gamero, gerente de Jardines del Edén, indicó que la iniciativa nace de la necesidad de ofrecer una despedida digna a los animales de compañía. "Debido a la necesidad de que las personas tengan un lugar donde puedan seguir acompañando a su mascota después de la muerte", comento Nalvarte. Los servicios contemplan traslado en carroza desde la vivienda, velorio en domicilio o en el cementerio, ataúdes personalizados, entierros en tierra y nichos en fases posteriores. Las tarifas oscilan entre 300 y 1.000 soles.

lr.pe

Servicios funerarios integrales para mascotas en Iquitos

El nuevo cementerio funcionará como una agencia funeraria especializada para animales, facilitando el recogimiento, la ceremonia y la sepultura en un espacio habilitado. La propuesta incluye vehículos de traslado, opciones de velorio flexibles y la selección entre ataúd personalizado o nicho en desarrollo. La amplitud del terreno anexo a Jardines del Edén permitirá implementar etapas sucesivas y asegurar acceso cómodo, tranquilidad y orden.

Este servicio surge en respuesta a la carencia de instalaciones formales para despedir mascotas en Iquitos y en buena parte del país. Durante la pandemia creció el vínculo afectivo entre familias y animales de compañía, lo que elevó la demanda por alternativas que reconozcan esa relación y faciliten un homenaje respetuoso.

