Esta ciudad del Perú se alista para inaugurar el primer cementerio de mascotas en el país: su capacidad es de 500 animales
El proyecto del primer cementerio en esta ciudad del Perú para mascotas se espera que marque un precedente que se replique en el país.
- ¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario
- Peruanos podrían recibir este beneficio para viajar a Argentina: aerolínea busca abaratar boletos aéreos
Iquitos se prepara para abrir el primer cementerio formal para mascotas del Perú, con fecha prevista de inauguración el 15 de septiembre de 2025. La instalación estará ubicada en el kilómetro 8,5 de la carretera Iquitos Nauta, junto a Jardines del Edén, y operará con los permisos regulatorios correspondientes. La primera fase admitirá hasta 500 animales, con opción de futuras ampliaciones conforme aumente la demanda.
Javier Nalvarte Gamero, gerente de Jardines del Edén, indicó que la iniciativa nace de la necesidad de ofrecer una despedida digna a los animales de compañía. "Debido a la necesidad de que las personas tengan un lugar donde puedan seguir acompañando a su mascota después de la muerte", comento Nalvarte. Los servicios contemplan traslado en carroza desde la vivienda, velorio en domicilio o en el cementerio, ataúdes personalizados, entierros en tierra y nichos en fases posteriores. Las tarifas oscilan entre 300 y 1.000 soles.
PUEDES VER: La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones
Servicios funerarios integrales para mascotas en Iquitos
El nuevo cementerio funcionará como una agencia funeraria especializada para animales, facilitando el recogimiento, la ceremonia y la sepultura en un espacio habilitado. La propuesta incluye vehículos de traslado, opciones de velorio flexibles y la selección entre ataúd personalizado o nicho en desarrollo. La amplitud del terreno anexo a Jardines del Edén permitirá implementar etapas sucesivas y asegurar acceso cómodo, tranquilidad y orden.
Este servicio surge en respuesta a la carencia de instalaciones formales para despedir mascotas en Iquitos y en buena parte del país. Durante la pandemia creció el vínculo afectivo entre familias y animales de compañía, lo que elevó la demanda por alternativas que reconozcan esa relación y faciliten un homenaje respetuoso.