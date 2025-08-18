Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 18 de agosto, según IGP?

Revisa en esta nota el último reporte del temblor de hoy en el Perú. En nuestro país es recurrente que ocurran varios movimientos sísmicos debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón es conocido por ser una región altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas que rodean el océano Pacífico.

Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) utiliza las redes sociales y otros canales de comunicación para proporcionar información oficial sobre los sismos que ocurren en el país. Esto incluye detalles como el epicentro del sismo, la magnitud y la hora exacta en que ocurrió el movimiento telúrico. A continuación, te recomendamos un artículo práctico con los objetos esenciales que no pueden faltar en tu mochila de emergencia. ¡Tu seguridad depende de ello!