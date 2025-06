Hombre de 80 años llora desconsolado al revelar que sus 8 hijos lo tienen olvidado: “Recibieron su herencia y me abandonaron”

En el Perú, son miles los adultos mayores que terminan sus días en la soledad, sin respaldo familiar ni recursos para sobrevivir. Entre esas historias que tocan el alma está la de don Darío Gutiérrez Cerquín, un hombre de 80 años que hoy vive en completo abandono tras haber entregado todo lo que tenía a sus ocho hijos.

"Yo tengo cuatro hijos varones y cuatro mujeres. Todos tienen carros, casas, hasta camiones, mientras yo duermo en un cuarto alquilado que ya no puedo pagar", contó entre lágrimas don Darío. El año pasado sufrió un infarto y, solo en ese momento, algunos de sus hijos se hicieron presentes. “Después, otra vez me olvidaron”, señaló con tristeza.

Don Darío Gutiérrez: “Me suplicaron por su herencia y ahora me han botado”

Este longevo hombre trabajó toda su vida para conseguir sus terrenos y bienes. “Me ofrecieron hasta 340.000 soles por mis propiedades, pero no quise vender. Se los di a mis hijos frente a un notario, porque me suplicaron”, recordó. Sin embargo, hoy vive sin techo propio ni sustento seguro.

“A mi hija menor le di 1.500 soles porque estaba mal y ahora ni me llama. Todos tienen casas hasta de cinco pisos en Cajamarca. Cuando hacen fiestas botan la plata, pero para su padre, nada”, denunció con voz entrecortada.

Don Darío afirmó que ni en su cumpleaños, Navidad o Día del Padre se acordaron de él. Foto: TikTok / Chota Noticias

Olvido total en fechas especiales: “Ni en Navidad se acordaron de mí”

Don Darío afirma que ni en el Día del Padre ni en su cumpleaños, el 18 de diciembre, recibió una llamada o un saludo. “Estoy flaco, débil, ya no puedo trabajar. No soy un hombre que toma, no le debo nada a nadie. Solo quiero justicia”.

Cualquier apoyo puede realizarse directamente con el señor Darío Rodríguez Cerquín al número 942486261.