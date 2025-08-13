HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

Aunque doña Hermilia tiene discapacidad para hablar, esto no fue impedimento para demostrar que el gran amor que sintió por su bebé no ha cambiado en cuatro décadas. 

Aunque Hermilia tiene discapacidad para hablar, esto no fue una barrera para demostrar su emoción al reencontrarse con su hija en Chota.
Aunque Hermilia tiene discapacidad para hablar, esto no fue una barrera para demostrar su emoción al reencontrarse con su hija en Chota. | Foto: composición LR/ Facebook / Lajas Chota

Las redes sociales no solo muestran historias graciosas que hacen reír a miles de usuarios. También expone conmovedores casos de familias que hacen llorar a miles, como el de la señora Hermilia, una mujer que por aras del destino tuvo que separarse de su hija y tras 42 años, la joven volvió a Chota (Cajamarca), lugar donde nació para reencontrarse con su madre y conocer a toda su familia.

Según publicó en un video de Facebook, Cristina Yang quiso conocer a la mujer que le dio la vida hace más de cuatro décadas, tras ser adoptada por una familia china. “Mi madre llegó a Chota con su hermana y mi padrino”, dijo en un primer momento.

PUEDES VER: Peruano y su esposa regresan al Perú después de 33 años y se reencuentra con sus padres: “Nadie se lo esperaba”

lr.pe

"Hace dos años encontré unos papeles donde estaba mi acta de nacimiento", contó Cristina Yang

Aunque su madre ya tenía seis hijos varones, siempre quiso tener una niña. “Mis padres nunca me contaron la historia y hace dos años encontré unos papeles donde estaba el acta de nacimiento”, reveló Cristina. No obstante, ella siempre se preguntaba de donde sería su origen, ya que había una marcada diferencia física con sus hermanos asiáticos.

“Yo respetaba el silencio de mis padres, ya que siempre trataron de darme todo, como la educación. Aunque los chinos no son supercariñosos, fueron muy buenos conmigo”, recordó Yang.

PUEDES VER: Peruano se disfraza de mesero y emociona a su madre tras años sin verla: “Para la mujer más hermosa”

lr.pe

Cristina junto a su hija Ale viajaron hasta Chota para conocer a su madre

Por un tiempo, la peruana tuvo que enfrentar una enfermedad, pero esto no impidió que siguiera con su plan, el reencontrarse con su familia. Le mostró su partida de nacimiento a su amigo, un veterinario que se encargaba de la salud de su mascota, ya que el joven era de la ciudad de Chota.

Tras tener una respuesta afirmativa del lugar, Cristina esperó recuperarse de su enfermedad e ir a visitar el pueblito donde nació. Acudió con su hija Ale—nieta de doña Hermilia— para que conociera a la familia. Tras esperar varios años, al fin pudo ver a la mujer que la trajo al mundo.

La señora Hermilia había perdido a su mamá hace 15 días y al volver a ver a su hija, una mujer de 42 años volvió a sonreír. Foto: composición LR/ Facebook / Lajas Chota

La señora Hermilia había perdido a su mamá hace 15 días y al volver a ver a su hija, una mujer de 42 años volvió a sonreír. Foto: composición LR/ Facebook / Lajas Chota

Si bien Hermilia, una mujer de 61 años, más conocida por los lugareños como la ‘Mudita de Chota’, por su imposibilidad para hablar, esto no fue impedimento para que expresara su emoción al reencontrarse con su hija.

Las imágenes mostraron la emoción con que la adulta mayor abrazó a su ‘bebé’. Incluso, Cristina le mostró una fotografía de cuando ella era una pequeña, lo que incrementó la alegría de la señora Hermilia. Asimismo, logró conocer a su nieta y al parecer, su felicidad estuvo completa.

La hermana de Hermilia contó que su mamá había fallecido hace 15 días y su tristeza cambió por unos momentos tras reencontrarse con su hija. Indicó, que nunca olvidó a la joven ya que tenía una ropita tejida de cuando era un bebé. Cada vez que veía las prendas lloraba al recordar a la niña que tuvo hace más de 40 años.

