Un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de Serenazgo y de Fiscalización de la Municipalidad de Lima desalojaron a varias personas de su vivienda en Surco como parte de los trabajos de recuperación de espacios públicos por obras de ampliación de la Vía Expresa Sur. Ante esta situación, una ciudadana afectada comenzó a grabar las acciones de las autoridades y reclamar sus derechos, debido a que, según lo que informa, tendría los títulos necesarios que demuestren que es propietaria de el predio involucrado en el desalojo.

En diálogo con la República, indicó que el Poder Judicial emitió medidas cautelares para que no se lleven a cabo algunas demoliciones de viviendas, debido a que serían propietarios legítimos de los inmuebles.

"La Municipalidad de Lima está usurpando nuestro terreno arbitrariamente. Nosotros tenemos una medida cautelar. Lo que pasa es que López de Aliaga no respeta. Han venido con toda su gente, policías. Están destruyendo los árboles, hay maquinarias pesadas, están tapando el sistema de alcantarillado. Tenemos todos los documentos", declaró una ciudadana afectada.

Desalojo por obras de la Vía Expresa Sur

En un video compartido por una ciudadana de Surco, se observa cómo la Policía y el personal de Fiscalización retira a los residentes de las viviendas que se encuentran dentro del predio que comprende el proyecto Vía Expresa Sur. En el material audiovisual, se visualiza a los ciudadanos alterados por la situación y se les escucha decir lo siguiente: "Este es mi terreno", "La Policía tiene conocimiento que somos propietarios", "Están agrediendo a los dueños", "Es mi casa, no están sacando de nuestra propiedad".

Tras ello, se registraron enfrentamientos entre las autoridades y residentes, mientras que algunas personas pidieron a los involucrados en la gresca mantener la calma y resolver el desalojo por la vía legal.

Ciudadana reclama por desalojo de su vivienda

Una mujer, que reside en parte de la zona donde se planificó la construcción de la Vía Expresa, informó que es propietaria de su vivienda desde el año 1924, debido a que sus bisabuelos lo adquirieron.

"La Municipalidad de Lima se metió a nuestro terreno, lo están usurpando. Desde el año 1924 soy dueña. Mis bisabuelos compraron el terreno. No están respetando nada. Los agentes del Serenazgo y la Policía se encuentran todavía aquí", manifestó.

La República se trató de comunicar con la Municipalidad de Lima acerca de los desalojos a familias en Surco para conocer sus descargos. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

