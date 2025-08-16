HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 16 de agosto
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 16 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera con tendencia a nieve.
domingo, 17 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera y nieve.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
domingo, 17 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
domingo, 17 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
domingo, 17 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento.
domingo, 17 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
domingo, 17 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 17 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
