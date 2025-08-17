PNP presume que los atacantes dispararon desde otro vehículo mientras se encontraban en la urbanización El Trapecio. | Foto: composición LR/RPP

Un capitán retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como William Sevillano Esquivel (59), su hijo Willy Alexis Sevillano Piyaca (32), y Efraín Eyder Huaccho Ponce (37), fueron asesinados a tiros mientras se encontraban a bordo de una camioneta.

De acuerdo con RPP, el hecho se registró en la madrugada de este domingo 17 de agosto en el distrito de Chimbote, en la urbanización El Trapecio, específicamente en el cruce de la avenida Enrique Meiggs con el jirón Iquitos. Cabe señalar que efectivos PNP de la zona se encuentra a cargo de la investigación.

Chimbote: víctimas pertenecerían a banda criminal Los Lobos

La policía presume que el triple homicidio habría sido una venganza entre bandas criminales. Además, los fallecidos formarían parte de "Los Lobos", brazo armado del grupo delictivo "Los Patecos", dedicado a la extorsión, el tráfico de terrenos y otros delitos en la región de Áncash.

Las primeras investigaciones indican que los atacantes se movilizaban en otro vehículo desde el cual dispararon contra los ocupantes de la camioneta. En la escena del crimen, las autoridades encontraron 55 casquillos de bala y un proyectil de arma de fuego.

